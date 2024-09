© Foto: Omar Marques - picture alliance



Viele China-Aktien als auch der gesamte Markt haben eine Trendwende vollzogen, während die Bewertungen weiterhin niedrig ausfallen. Folgende Großinvestoren sind bereits engagiert. Die kommunistische Regierung Chinas hat in den vergangenen Jahren verstärkt in die eigene Wirtschaft eingegriffen und den Immobilienmarkt abgekühlt. Doch die fallenden Kurse und Preise haben auch eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums zur Folge, dass bereits seit 2007 kontinuierlich sinkt. Eine wachsende Wirtschaft ist allerdings Voraussetzung für eine niedrige Arbeitslosenrate, die in China seit 2018 sprunghaft gestiegen ist. Nur so lassen sich Unruhen vermeiden und die Diktatur aufrechterhalten. Aus diesen …