Zum zweiten Mal in wenigen Monaten hat Volkswagen die Ziele für das laufende Jahr gekürzt und die Erwartungen gesenkt. Es ist zu erwarten, dass die Renditen und der Umsatz sinken. Das kündigte der Wolfsburger Automobilhersteller am Freitagabend an. Es wird davon ausgegangen, dass der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr nicht wie erwartet zurückgehen wird. Zuvor hatte das Unternehmen eine Steigerung um bis zu fünf Prozent erwartet. Als neues Ziel für Volkswagen wird nun ein Umsatz von rund 320 ...

