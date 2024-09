© Foto: Andreas Arnold/dpa



Was unterscheidet einen kapitalgewichteten von einem gleichgewichteten ETF. Und welcher ist besser? Dieser Frage geht Kapitalmarktexperte Philip Vorndran bei wO TV nach.wallstreetONLINE: Herr Vorndran, damit auch wirklich alle erstmal verstehen, wovon wir reden: Was versteht man denn unter einem gleichgewichteten Index und wie unterscheidet er sich von einem kapitalgewichteten Index? Phillip Vorndran: An sich ist das ganz einfach. Bei einem gleichgewichteten Index haben alle Unternehmen, die in diesem Index enthalten sind, das gleiche Gewicht. Also eine Kursveränderung jedes einzelnen Unternehmens geht gleich stark in die Aufwärts- oder Abwärtsentwicklung des Index ein. Bei einem …