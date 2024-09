© Foto: SvenSimon | Malte Ossowski - picture alliance



Der September hat überraschend steigende Kurse gebracht. Davon haben die Tipps des Tages profitiert: AMD, Aurora & Corbion liegen zweistellig im Plus. Wo lohnt es sich noch einzusteigen und wie geht es mit PayPal weiter?Der bislang erfolgreichste Tipp des Tages im September ist noch nicht lange her. Erst Mittwoch habe ich Ihnen die Aktie empfohlen. Das Ergebnis: Mit einem Plus von 27 Prozent hat das Papier von Aurora Labs die beste Performance der Tagestipps auf das Parkett gelegt. Der australische 3D-Druck-Sepzialist konzentriert sich darauf, Drohnen eine deutlich längere Flugzeit zu ermöglichen und rechnet mit einer Auftragsflut. Allerdings ist die Aktie wirklich nur ein Fall für sehr …