Ford Motor verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Der Automobilriese kündigte am 1. September 2024 eine neue Palette von Elektrofahrzeugen für das Jahr 2025 an, was bei Anlegern auf großes Interesse stieß. Diese Nachricht folgt auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 31. August, bei denen Ford die Erwartungen übertraf und einen Anstieg des Aktienkurses um 5% verzeichnete. Mit einem Quartalsumsatz von 40 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 2 Milliarden Dollar zeigt sich das Unternehmen in robuster Verfassung.

Investitionen in Zukunftstechnologien

Ford setzt weiterhin auf Innovation und kündigte am 1. September Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar in neue Batterietechnologien an. Zudem wurde eine Partnerschaft mit Google zur Entwicklung von Software für autonomes Fahren bekannt gegeben. Diese strategischen Schritte, gekoppelt mit den bevorstehenden Q3-Ergebnissen am 15. Oktober, lassen Analysten optimistisch in die Zukunft blicken.

