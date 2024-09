In den 80er und 90er Jahren unterhielt Nintendo eine Hotline, die Menschen geholfen hat, in Spielen weiterzukommen. Damals war das eine wichtige Ressource für Spieler, die einfach nicht mehr weiterwussten. Die Nintendo Power Line, oder auch Nintendo Tip Line genannt, war ein Kundenservice von Nintendo aus den 1980er und 1990er Jahren. Spieler konnten dort anrufen, wenn sie in einem Spiel partout nicht weiterkamen, und sich per Telefon die Lösung ...

