Die Siltronic AG, ein führender Hersteller von Siliziumwafern, zeigt sich trotz aktueller Marktherausforderungen robust. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 70,08 EUR, was eine stabile Position im Vergleich zur Vorwoche darstellt. Trotz eines leichten Rückgangs von 5,62% im letzten Monat deutet die Gesamtentwicklung auf eine Erholung hin, mit einem Kurs 6,42% über dem 52-Wochen-Tief.

Dividende und finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Siltronic eine Dividende von 2,40 EUR je Aktie, was einer attraktiven Rendite von 3,33% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1.336,00 für 2024 erscheint auf den ersten Blick hoch, sollte jedoch im Kontext der zyklischen Natur der Halbleiterindustrie betrachtet werden. Angesichts der bevorstehenden Quartalsmitteilung am 24. Oktober 2024 und der Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum im November bleibt die Siltronic-Aktie für Investoren interessant, die auf eine Erholung des Halbleitermarktes setzen.

