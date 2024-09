DJ Österreich/FPÖ laut erster Hochrechnung klar auf Platz eins - Medien

In Österreich hat die rechte Partei FPÖ bei der Nationalratswahl am Sonntag die größten Stimmenzuwächse verzeichnet und könnte nach den ersten Hochrechnungen erstmals stärkste Kraft im Parlament in Wien werden, berichten der Standard, die Bild-Zeitung und die Frankfurter Allgemeine übereinstimmend. Die Partei des früheren Innenministers Herbert Kickl erhielt demnach 29,1 Prozent. Gegenüber der letzten Wahl von 2019 (16,2 Prozent) bedeutet das ein Plus von 13 Prozent. Die bisherige Kanzlerpartei ÖVP erlitt Einbußen und erhielt nach den ersten Zahlen 26,2 Prozent, (2019: 37,5 Prozent). Dennoch dürfte Bundeskanzler Karl Nehammer versuchen, auch künftig eine Koalition anzuführen, denn alle anderen Parteien haben ein Bündnis mit der FPÖ ausgeschlossen.

Das vorläufige Endergebnis wird für den späten Abend erwartet, der genaue Zeitpunkt ist offen.

