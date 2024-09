Die Boeing-Aktie steht weiterhin unter Druck, nachdem die Tarifverhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft der Maschinisten und Luft- und Raumfahrtarbeiter (IAM) am Freitag ohne Fortschritte abgebrochen wurden. Laut Mitteilung der IAM sind aktuell keine weiteren Verhandlungstermine angesetzt, was den anhaltenden Streik der Arbeiter verlängert. Diese Entwicklung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Produktion und Auslieferung von Boeing-Flugzeugen haben, was Investoren beunruhigt.

Finanzielle Unsicherheiten belasten Aktienkurs

Die aktuelle Situation verstärkt die finanziellen Unsicherheiten für Boeing. Analysten diskutieren bereits über mögliche Rating-Abstufungen und eine potenzielle Kapitalerhöhung. Der Aktienkurs, der am 29. September bei 139,96 EUR lag, könnte laut Marktbeobachtern weiter unter Druck geraten. Einige Anleger spekulieren jedoch auf eine mittelfristige Erholung, sobald der Streik beigelegt ist.

