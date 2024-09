OpenAI wird in diesem Jahr wohl deutlich mehr Verluste als Umsatz machen. Für 2025 geht die KI-Firma aber von einem kräftigen Umsatzsprung aus - auch dank Preiserhöhungen für ChatGPT Plus. Für 2024 geht OpenAI von Verlusten in der Höhe von rund fünf Milliarden US-Dollar aus. Der Umsatz soll sich im laufenden Jahr dagegen nur auf 3,7 Milliarden Dollar belaufen. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf Firmeninsider:innen. Deutlich mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...