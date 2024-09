Vorsicht: Darum verliert XRP wegen RLUSD an Bedeutung!

Seit Jahren scheint sich der XRP-Coin nicht vom Fleck zu bewegen. Auch das Ende der Gerichtsverhandlung hat bisher nicht zu der erwünschten Erholungsrally geführt. Während einige Analysten auf ein enormes Steigerungspotenzial verweisen, könnte dieser Traum nun geplatzt sein.

Denn Ripple Labs entwickelt neben vielen anderen Stablecoins mit Partnern wie Archax den eigenen RLUSD. Dieser könnte künftig eine größere Bedeutung bekommen, als es für den XRP-Coin der Fall ist. Daher wollen wir im folgenden Beitrag einmal näher die jüngsten Entwicklungen und Äußerungen betrachten, um zu erkennen, ob XRP jetzt wirklich ein Investment wert ist.

Ripple führt neuen Stablecoin RLUSD ein

Im Zuge der Tokenisierung der RWAs (Real World Assets) ist eines der wichtigsten Projekte von Ripple Labs der eigene Stablecoin RLUSD. Denn bisher machen die an Fiatwährungen gebundenen Kryptowährungen, denen trotz ihrer inflationären Entwertung eine Wertstabilität nachgesagt wird, da sie kurzfristig weniger schwanken, einen Großteil des Tokenisierungsmarktes aus.

Dies kann in unterschiedlichen Angeboten von großer Relevanz sein, da insbesondere Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit benötigen. Aber auch im Finanzbereich kann eine gewisse Stabilität vonnöten sein. Genau an dieser Stelle bieten Stablecoins eine Abhilfe. Ebenso spielen sie eine große Rolle bei grenzüberschreitenden Zahlungen.

Genau deswegen machen sie heute laut dem Dune-Dashboard von 21co mit 95,87 % einen Großteil des Tokenisierungsmarktes aus. Laut den Angaben von Visa und Allium kommen die Stablecoin auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 146,9 Mrd. USD.

Tokenisierungsmarkt nach Anlageklassen | Quelle: Dune - @21co

Dabei wurden über die vergangenen 12 Monate von 144,6 Mio. Sendern an 180,2 Mio. Empfänger geschickt, wobei es insgesamt 187,0 Mio. Nutzer waren. Das Transaktionsvolumen lag in derselben Zeit bei beeindruckenden 4,8 Bil. USD, welche mir mehr als 1,1 Bil. Transaktionen bewegt wurden.

Der mit US-Dollar, kurzfristigen US-Staatsanleihen und anderen liquiden Assets abgesicherte Ripple-Stablecoin soll noch in diesem Jahr gelauncht werden. Bereits jetzt befindet er sich in der Testphase. Möglicherweise könnte jedoch eine Berufung der Gerichtsverhandlung einen verzögernden Effekt auf den RLUSD haben.

Wird der Ripple-Stablecoin RLUSD den XRP-Coin verdrängen?

Genutzt werden soll der neue Stablecoin für Abrechnungszwecke, wobei ihn die Entwickler bei Bedarf integrieren können. Somit liegt die Vermutung nahe, dass dieser den ursprünglichen XRP-Coin in die Bedeutungslosigkeit verdrängen könnte. Laut Meinung des Ripple-Teams würden die beiden Kryptowährungen jedoch einen unterschiedlichen Zweck erfüllen.

Ripple USD würde ihrer Ansicht eher von den DEXs auf XRPL wegen der Effizienz verwendet werden. Er ist nicht nur vollständig mit Assets abgesichert, sondern auch reguliert und transparent. Der XRP-Coin würde sich hingegen für Transaktionen von kleineren Kryptowährungen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung anbieten.

Allerdings fragen sich einige aus der Krypto-Community, ob die Entwicklung eines eigenen Stablecoins anstelle der Adoption von verfügbaren Optionen, wie USDT bedeutet, dass XRP obsolet ist. Anderer sehen darin hingegen keine Abkehr von dem ursprünglichen Coin. Stattdessen erachten sie diese Entwicklung als eine strategische Erweiterung des Geschäftsspektrums.

Mithilfe der Autoüberbrückungsfunktion des XRPL lohnt es sich hingegen nur dann, eine Überbrückung durchzuführen, sofern dies einen positiven Einfluss auf die Liquidität des Vermögenswertes hat. Deshalb hat der XRP-Coin auch einen größeren Nutzen in Märkten mit einer geringeren Liquidität.

Ebenso verwiesen einige auf den Unterschied zwischen grenzüberschreitender Liquidität und internationalen Zahlungen. Bei Ersterer geht es um die Verfügbarmachung von Assets für grenzüberschreitende Transaktionen. Letztere beziehen sich hingegen auf die direkte Übertragung von Werten.

Zudem sind 40 % der Aktivität von Ripple auf den asiatischen Bereich zurückzuführen. Insbesondere Japan spielt bei dem Expansionsplan eine große Rolle, da bereits 47 Finanzinstitutionen die Blockchain adoptieren. Laut Aussagen von Yoshitaka Kitao von SBI Holding würde der XRP sogar für alle Zahlungen des Landes genutzt werden.

Ebenso wollen sich die BRICS-Länder stärker von dem laut Sergey Lawrow als Waffe missbrauchten US-Dollar distanzieren. Daher könnte der XRP-Coin für diese eine größere Rolle als der Stablecoin RLUSD spielen. Dennoch verwies die Ripple-Präsidentin Monica Long darauf, dass ihre Unternehmensstrategie international kritisch betrachtet wird.

So hätten Sie in der XRP-Seitwärtsphase keine Verluste geschrieben

Während viele Kryptowährungen über die vergangenen sechs Jahre hohe Anstiege verzeichnet haben, hätten die Anleger mit XRP seit dem Jahr 2018 keine Kursgewinne erzielt. Zieht man dann noch die kumulative Inflationsrate in dieser Zeit von rund 22 % ab, so sitzen sie sogar auf einem hohen Verlust.

Dies hätte jedoch mithilfe von passiven Krypto-Einkommen nicht sein müssen. Denn mittlerweile gibt es eine große Anzahl unterschiedlicher Einkunftsarten am Kryptomarkt. Diese umfassen beispielsweise Staking, Liquid-Staking, Stablecoin-Staking, Lending, Liquidity Farming, Mehrfachrenditen und mehr.

