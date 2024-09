Lido DAO vs. Crypto All-Stars: Welcher Staking-Dienst ist besser?

Während sich der DeFi-Markt kontinuierlich weiterentwickelt, entstehen einige vielversprechende neue Technologien, welche die Rendite von Anlegern steigern können. Im folgenden Beitrag haben wir Ihnen einmal einige der bekanntesten Staking-Anbieter im Vergleich vorgestellt, damit Sie den Besten für sich finden können.

Lido DAO

Bei Lido DAO handelt es sich um den größten Staking-Anbieter, welcher auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,19 Mrd. USD kommt und einen Anteil von rund 30 % aller gestakten Ethereum ausmacht. Neben dem Staking von ETH ist auch MATIC (POL) möglich.

Mithilfe von Lido DAO entfällt die ansonsten übliche Mindesthöhe von 32 ETH, welche Staker für die Erstellung einer eigenen Node benötigen, die wiederum die Transaktionen auf der Blockchain verifiziert. Im Austausch dafür erhalten sie einen Anteil der Gebühreneinnahmen.

Wenn die Investoren ihre Ethereum-Coins in die DApp einzahlen, erhalten sie im Gegenzug den an Ethereum gebundenen Coin stETH. Dieser repräsentiert jedoch nicht nur die gestakten ETH, sondern ebenso die über Lido eingenommenen Renditen.

Ein weiterer Vorteil des Liquid-Stakings ist, dass sich die Coins somit in anderen dezentralen Anwendungen verwenden lassen. Daher bietet Lido den Investoren eine größere Flexibilität und Rentabilität. Denn die stETH lassen sich auch innerhalb DeFi-Anwendungen für zusätzliche Renditen nutzen, wie beispielsweise beim Lending oder Liquidity Farming.

Über das reguläre ETH-Staking zahlt Lido derzeit eine Rendite in Höhe von 3,1 % pro Jahr, was jedoch etwas weniger als die auf Staking Rewards angegebene reguläre Rendite von 3,28 %. Zurückzuführen ist dies auf Belohnungsgebühren in Höhe von 10 %, welche bei Lido anfallen.

Für Polygon zahlt Lido derzeit hingegen eine Staking-Rendite in Höhe von 4,41 % pro Jahr, während es laut der Website Staking Rewards zum jetzigen Zeitpunkt mit 6,14 % sogar noch deutlich höher ist.

Schon jetzt wurde der zugehörige wstETH-Coin in einige Blockchains integriert. Zu ihnen zählen Arbitrum, Optimism, Polygon PoS, Base, zkSync Era, Mantle, Linea, Scroll, BNB und Mode. Auf diesen wird er bisher schon in mehr als 44 DApps genutzt, welches AAVE, Velodrome, Cian, Sommerlier, Aerodrome, Seamless, SyncSwap und weitere sind.

Der eigene LDO-Coin gewährt den Tokeninhabern Abstimmungsrechte bei der Governance über die DAO der Blockchain. Ebenso profitieren sie von den Gebühreneinnahmen, welche jeweils zu 5 % an die Tokeninhaber und die Schatzkammer gehen.

Crypto All-Stars

Bei Crypto All-Stars handelt es sich um einen vielseitigen Staking-Anbieter, welcher einige der lukrativsten Renditeoptionen für Investoren auf seiner Multi-Chain-Staking-Plattform gebündelt hat. Somit müssen sie sich nicht durch die unübersichtlichen Angebote des Web3 arbeiten und mit Mindestinvestments, technischer Verwaltung und mehr auseinandersetzen.

Stattdessen zeichnet sich Crypto All-Stars durch seine Simplizität aus, welche auch Anfängern einen hervorragenden Einstieg ermöglicht. Sie wählen einfach die von ihnen bevorzugte Renditeoption aus und zahlen ihre Coins in den mehrfach sicherheitsgeprüften Smart Contract ein. Schon können sie von dem zusätzlichen Krypto-Einkommen profitieren.

Crypto All-Stars hat sich mit seinem Angebot auf einen der gefragtesten Kryptobereiche in diesem Jahr fokussiert. Denn die Memecoins haben nicht nur einige der steilsten Kursanstiege verzeichnet und für viel Humor gesorgt. Selbst Kryptobörsen-Geschäftsführer wie Arthur Hayes und Analysten wie Kyledoops investieren dieses Mal viel in diesen Sektor.

Hinzu kommen immer mehr institutionelle Investoren, welche Memecoins für sich entdeckt haben. Sie können von Crypto All-Stars profitieren, da sie über die regulären Kursanstiege nun auch ein passives Einkommen für das Halten der Coins verdienen können. Selbst wenn die Tokenomics dies nicht hergeben, ermöglicht es jetzt die neuartige MemeVault-Technologie.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Staking-Rendite für frühe Unterstützer bei sensationellen 837 %. Je mehr Investoren das Angebot in Anspruch nehmen, desto schneller sinkt diese. Mithilfe der $STARS-Coins soll sich diese sogar noch bis zum Dreifachen steigern lassen.

Diese hat zudem einen positiven Einfluss auf den Kursverlauf der unterstützten Memecoins. Denn somit kann die Umlaufversorgung reduziert werden. All dies könnte auch das Interesse anderer Entwickler an Partnerschaften mit Crypto All-Stars und daher dessen Viralität fördern.

Seitdem Hayes die Memecoin-Saison ausgerufen und sein Memetoken-Portfolio aufgestellt hat, ist der Sektor explodiert. Von diesem wachsenden Interesse hat auch der Vorverkauf von Crypto All-Stars profitiert, dessen Verkaufstempo noch einmal zugenommen hat. Mittlerweile wurde bereits eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 1,79 Mio. USD eingenommen.

Lido DAO vs. Crypto All-Stars

Lido hat sich mit seiner Ausrichtung auf die führende Business-Chain Ethereum spezialisiert. Dies lässt sich unter anderem an den stakbaren Coins und an den Partnerschaften erkennen. Im Gegensatz dazu bietet Crypto All-Stars mit seiner Multi-Chain-Lösung einen wesentlich diversifizierten Ansatz.

Bei Ethereum und seinen Layer-2s handelt es sich um etwas stärker etablierte Kryptowährungen im Vergleich zu vielen anderen, was ihnen eine etwas höhere Sicherheit verleiht. Allerdings haben die Layer-1s in diesem Jahr nur einen durchschnittlichen Gewinn von 8 % erzielt, während die Layer-2s 35 % gefallen sind.

Somit bieten sie eine deutlich geringere Steigerungschance als die Memecoins, die in diesem Jahr um durchschnittlich 234 % zulegten. Überdies können einige von ihnen besonders schnell und steil steigen, was zwar auch bei den anderen Coins möglich ist, jedoch tendenziell nicht so ausgeprägt.

Die Angebote von Lido DAO beschäftigen sich mit den Bereichen Finanzen und Technologie, welche nicht bei allen Menschen für gleichermaßen Interesse und Begeisterung sorgen. Bei Memecoins befassen sich hingegen mit der Humor und der Gemeinschaft, von denen sich auch leichter Menschen außerhalb der Finanz- und Technologiesektoren angesprochen fühlen.

Daher erwarten einige auch, dass die Memetoken in diesem Jahr angesichts der zunehmenden Massenadaption einer der gefragtesten Sektoren sein werden. Dies könnte sich dann wiederum bei den Kursverläufen bemerkbar machen, wobei die Memecoins laut Wu Blockchain im bullischen ersten Halbjahr um durchschnittlich 1.836 % gestiegen sind.

Welcher Staking-Anbieter die bessere Wahl ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen und den zu stakenden Coins ab. Bei einer Priorisierung des zu 71 % bärischen Ethereums wird die Wahl tendenziell auf Lido DAO fallen, wer hingegen in einen der führenden Narrative in dieses Jahr investieren will, könnte seine Rendite mit Crypto All-Stars steigern und sein Risiko verringern.

