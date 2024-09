Die DBS Group Holdings Aktie zeigt sich in den letzten Wochen von ihrer besten Seite. Mit einem aktuellen Kurs von 26,41 EUR konnte das Wertpapier innerhalb des letzten Monats um beachtliche 4,84% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die größte Bank Singapurs wider. Besonders erfreulich ist, dass sich die Aktie derzeit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch befindet, was auf ein robustes Aufwärtspotenzial hindeutet.

Optimistische Zukunftsaussichten

In einem kürzlich auf CNBC ausgestrahlten Interview äußerte sich der CEO der DBS Group äußerst zuversichtlich über die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Diese positive Einschätzung der Führungsebene in Kombination mit der starken Marktposition in Asien lässt Anleger optimistisch in die Zukunft blicken. Mit einer attraktiven Dividendenrendite von 4,60% und einem moderaten KGV von 10,72 bleibt die DBS-Aktie für langfristig orientierte Investoren weiterhin interessant.

