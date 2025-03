DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Starkes Wachstum und positive Aussichten: PORR bleibt auf Erfolgskurs

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: Starkes Wachstum und positive Aussichten: PORR bleibt auf Erfolgskurs

Frankfurt (pta000/30.03.2025/08:30 UTC+2)

Die PORR hat am 27. März starken Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und konnte ihre Marktposition weiter ausbauen. Die Produktionsleistung stieg um 2,6 % auf 6,7 Mrd. EUR, während das Betriebsergebnis (EBIT) mit 158,4 Mio. EUR einen historischen Höchststand erreichte. Zudem verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf solide 21,1 %. Der Auftragsbestand wuchs um 1,1 % auf 8,5 Mrd. EUR, unterstützt durch zahlreiche Großprojekte in den Bereichen Infrastruktur, Datencenter und Healthcare. Besonders hervorzuheben sind die Erneuerung der Luegbrücke in Österreich sowie der Bau eines Datencenters und einer Produktionsanlage in Deutschland.

CEO Karl-Heinz Strauss betonte die solide strategische Ausrichtung und die Fortschritte in der Finanzlage. Die Bruttoverschuldung wurde weiter abgebaut, während das Eigenkapital, trotz Rückzahlungen, anstieg. Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen führten zu einem EBITDA-Anstieg von 7,1 % auf 368,8 Mio. EUR, trotz höherer Personalaufwendungen. Das Konzernergebnis wuchs um 14,6 % auf 108,9 Mio. EUR, was sich auch im Ergebnis je Aktie von 2,32 EUR widerspiegelte. Der Free Cashflow stieg um beeindruckende 39 % auf 138,2 Mio. EUR, und die Nettoverschuldung wurde nahezu eliminiert.

Die Neuaufträge summierten sich auf 6,846 Mrd. EUR, darunter bemerkenswerte Projekte in Deutschland wie ein großes Datencenter und eine Pharma-Produktionsanlage. Auch im Tiefbau verzeichnete die PORR Erfolge und konnte die Gesamterlöse um 2,3 % steigern. Die EBIT-Marge blieb stabil bei 2,6 %. Die positive Entwicklung des Cashflows und der soliden Bilanz, trotz der Rückzahlung von Hybridkapital, festigen die Finanzlage der PORR.

Für 2025 erwartet die PORR ein moderates Umsatz- und Leistungswachstum sowie eine EBIT-Marge von 2,8 % bis 3,0 %. Der Ausblick ist optimistisch, gestützt durch hohe Auftragsbestände und die Perspektiven in der wachstumsstarken europäischen Bauwirtschaft, insbesondere im Bereich Industriebauten und Infrastrukturausbau. Die anhaltende Verfolgung von Dekarbonisierungszielen und Strategien zur Emissionsreduktion sollen das Unternehmen langfristig zukunftsfähig machen. Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten blickt die PORR optimistisch in die Zukunft.

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

