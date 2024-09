Die Deutsche Börse verkündete am Freitag eine bedeutende Veränderung im deutschen Aktienindex SDAX. Hintergrund dieser Entwicklung ist die bevorstehende Fusion zwischen der Schaeffler AG und der Vitesco Technologies Group AG. Diese Zusammenführung hat weitreichende Auswirkungen auf die Zusammensetzung des SDAX, wobei Continental als Muttergesellschaft von Schaeffler indirekt betroffen ist.

Neuaufnahme und Indexanpassung

Als Folge dieser Umstrukturierung wird die Alzchem Group AG in den SDAX aufgenommen. Diese Veränderung tritt mit dem Handelsbeginn am 2. Oktober in Kraft. Die Neuaufnahme von Alzchem in den SDAX unterstreicht die dynamische Natur des deutschen Aktienmarktes und könnte für Investoren neue Möglichkeiten eröffnen. Diese Indexanpassung spiegelt die kontinuierlichen Veränderungen in der deutschen Unternehmenslandschaft wider und zeigt, wie Fusionen und Übernahmen die Marktstruktur beeinflussen können.

Continental Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...