SdK ruft Anleiheinhaber der AOC | Die Stadtentwickler GmbH zur Interessensbündelung auf Die AOC | Die Stadtentwickler GmbH ("AOC") hat am 27.09.2024 bekannt gegeben, dass die Gesellschaft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt hat. AOC hatte im Jahr 2022 die Unternehmensanleihe 2022/2027 (WKN: A3MQBD / ISIN: DE000A3MQBD5) emittiert und bereits zuvor hatte die Unternehmensgruppe Projektanleihen bei Kapitalanlegern platziert. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") ruft daher alle Inhaber der Anleihen zur Interessensbündelung auf. Im Gegensatz zu einem regulären Insolvenzverfahren führt bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung die Geschäftsführung des Unternehmens weiterhin die Geschäfte. Es wird somit kein starker Insolvenzverwalter vom Insolvenzgericht bestellt, sondern ein Sachwalter überwacht die Geschäftsführung. Die SdK bietet allen Anleiheinhabern an, sich unter www.sdk.org/aoc für einen kostenlosen Newsletter zu registrieren, über den die SdK regelmäßig über das von der AOC betriebene Eigenverwaltungsverfahren berichten wird. Betroffene Anleiheinhaber können sich ferner durch die SdK kostenlos auf der kommenden Gläubigerversammlung vertreten lassen. Ferner unterstützt die SdK die Anleiheinhaber gegebenenfalls bei der Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle. Den Mitgliedern der SdK stehen wir unter 089 / 2020846-0 oder unter info@sdk.org gerne für Fragen zur Verfügung. München, den 30. September 2024

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der AOC | Die Stadtentwickler GmbH!





Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Dr. Marc Liebscher

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org



