Merzauer Agrar GmbH: Neue Wege brauchen Erfahrung.



30.09.2024 / 08:01 CET/CEST

Wie eine nachhaltige Nachfolge in der Landwirtschaft gelingt.



Der Merzauer Hof in Falkenstein wurde über Generationen der Familie Schläfer erfolgreich geführt. Ursprünglich als landwirtschaftlicher Betrieb mit Nutztieren und seit über 20 Jahren innovativ mit dem Schwerpunkt auf der Generierung regenerativer Energie aus einer der ersten Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz. Familie Schläfer hat es immer verstanden, ihre Wurzeln zu pflegen und gleichzeitig neue Wege zu gehen.



Die Landwirtschaft steht derzeit vor riesigen Herausforderungen: Immer extremere Wetterlagen erhöhen das Risiko von Missernten, steigende Produktionskosten können nicht an die Verbraucher weitergegeben werden und mehr als jeder zweite Betrieb in Deutschland hat eine bislang ungeklärte Nachfolge (laut statistischem Bundesamt). Die Zahl der Hofaufgaben steigt und damit nicht nur die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Betreiber - sondern auch die Folgekosten für die Gesellschaft.

Auch für Familie Schläfer stellte sich nach einem langen Arbeitsleben die Frage, wie man das Erreichte bewahren kann. Bei der Recherche fanden Sie die gemeinnützigen Stiftung Bienenelfe mit Sitz in Rheinhessen und nahmen Kontakt auf. Nach einem ersten persönlichen Kennenlernen und einer gegenseitigen Interessensbekundung begannen erste Sondierungsgespräche und Verhandlungen: das Stiftungskonzept und das Interesse von Familie Schläfer, eine nachhaltige Lösung zu finden - passte grundsätzlich gut zusammen. Nur wie passt da der Betrieb der Biogasanlage und der Landwirtschaft?



Monate der Vorbereitungen und Planungen waren notwendig, bis alle Aspekte berücksichtigt werden konnten. Aber die Lösung ist gelungen: Vor einigen Tagen unterzeichnete Familie Schläfer und die Merzauer Agrar GmbH einen Übernahmevertrag: Der Hof und seine beiden Betreibe (Landwirtschaft + Biogasanlage) werden (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen) übernommen. Familie Schläfer lebt weiterhin auf dem Hof und begleitet die neuen Betreiber bis auf Weiteres tatkräftig.



Die Merzauer Agrar GmbH geht eine enge Kooperation mit der Stiftung Bienenelfe ein. Diese wird hofeigene Flächen langfristig pachten, Streuobstwiesen pflanzen und ihre Natur- und Tierschutzprojekte vorantreiben. Parallel werden Räumlichkeiten des Hofes für die Stiftung nutzbar gemacht, um Seminare und Veranstaltungen der Stiftung vor Ort abhalten zu können.



Auf dem Hof wird die Biogasanlage weiterbetrieben und der übernommene landwirtschaftliche Betrieb erweitert: es ziehen wieder Rinder auf die Weiden - unter der Maßgabe, dass das auf Tierwohl ausgerichtete Konzept der Stiftung Bienenelfe fortgeführt wird.



Für die Schläfers eine gelungene Nachfolgelösung: "Lange war nicht klar, wie es mit unserem Vermächtnis - dem Merzauer Hof - weitergehen würde. Dass wir Partner gefunden haben, die sich der Tradition und dem Fortschritt verpflichtet haben, freut uns sehr." Mehr Freizeit und gleichzeitig die Erfahrungen und das Know-How weiterzugeben, sei für ihn wesentlich - betont Albrecht Schläfer.



Denise Ulbrich, Geschäftsführerin der Merzauer Agrar GmbH: "Für uns war wichtig, dass wir nicht von vorne anfangen: nicht jedes Rad neu erfinden, sondern auf der Erfahrung und dem Vorhandenen aufzusetzen. Der Merzauer Hof ist für uns der perfekte Ausgangspunkt, um nachhaltig wirtschaften zu können."



Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen der Übernahme, ein positives Beispiel für eine nachhaltige Nachfolge in der Landwirtschaft, die nicht darauf basiert, konventionelle Landwirtschaft grundsätzlich in Frage zu stellen oder zu revolutionieren - sondern die sich als Fortentwicklung einer erfolgreichen Tradition sieht.



Über die Merzauer Agrar GmbH.

Die Merzauer Agrar GmbH wurde 2024 als landwirtschaftlicher Betrieb gegründet. Schwerpunkte der Tätigkeit sind eine tierwohlgerechte Mutterkuhhaltung, der Betrieb von Energieanlagen auf nachwachsender Rohstoffbasis (Biomasse) und die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen. Zudem berät die Merzauer Agrar GmbH in Bezug auf Wirtschaftlichkeitsstudien für die Landwirtschaft und vermietet Räumlichkeiten für Events. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 2 Vollzeitkräfte.



Kontakt:

Denise Ulbrich (Geschäftsführerin der Merzauer Agrar GmbH)

EMail: denise@merzauer.de

Tel: 0171 / 5234455





