Expansion umfasst ein neues 5-stöckiges, 136 Quadratfuß großes Mehrzweckgebäude in Sejong

Mehr als 300 neue Mitarbeiter werden zur geplanten Eröffnung im Jahr 2026 eingestellt

SK pharmteco, ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und -produktionsunternehmen (CDMO), gab heute eine bedeutende Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für kleine Moleküle und Peptide durch eine Investition in Höhe von 260 Millionen US-Dollar für den Bau einer neuen hochmodernen Anlage in Sejong, Südkorea, bekannt.

Die neue Anlage, die Ende 2026 in Betrieb genommen werden soll, ist die fünfte, die das Unternehmen in Südkorea eröffnet, und wird ein Eckpfeiler des globalen Produktionsnetzwerks von SK pharmteco sein. Auf einer Fläche von 135.800 Quadratfuß wird die Anlage acht Produktionslinien umfassen und eine jährliche Produktion von mehreren Dutzend Tonnen ermöglichen. Diese Investition umfasst auch hochmoderne F&E-Einrichtungen für Peptide, cGMP-Kilolaboratorien und eine cGMP-Pilotanlage für die Peptidherstellung. Diese Ressourcen können sowohl die klinische Produktion im Frühstadium als auch die kommerzielle Fertigung mit großer Flexibilität unterstützen.

Schließlich umfasst die Investition auch den Bau des Rohbaus für eine sechste Produktionsstätte, die es uns ermöglichen wird, unsere Kapazitäten in Zukunft schnell zu erweitern.

"Diese Erweiterung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, die sich wandelnden Bedürfnisse der Life-Science-Branche zu erfüllen", sagte Joerg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco. "Durch die Investition in diese neue Anlage erhöhen wir unsere Kapazitäten in Asien gemäß unserer globalen Expansionsstrategie und festigen unsere Position als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bahnbrechende Therapien entwickeln. Damit stellen wir unsere Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in einer sich schnell verändernden Branche unter Beweis."

SK pharmteco plant die Einstellung von über 300 neuen Mitarbeitern am Standort Sejong, um die Expansion zu unterstützen. Die Investition unterstreicht das Engagement von SK pharmteco, der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Peptiden und kleinen Molekülen zu entsprechen, zumal diese wesentliche Bestandteile vieler innovativer Therapien sind, und beweist unsere Zuverlässigkeit und unser Engagement für die Branche.

Die Life-Science-Branche erlebt ein schnelles Wachstum, das durch technologische Fortschritte und eine steigende Nachfrage nach innovativen Therapien angetrieben wird. Die globale Lieferkette für diese Therapien steht jedoch vor Herausforderungen, darunter begrenzte Produktionskapazitäten und komplexe regulatorische Anforderungen. Die neue Anlage von SK pharmteco wird diesen Herausforderungen gerecht, indem sie eine skalierbare und zuverlässige Lösung für die Herstellung dieser wichtigen Therapien bietet.

"Die neue Anlage ist eine bedeutende Investition in unsere Zukunft und zeigt unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, außergewöhnlichen Wert zu bieten", sagte Yongwoo Park, Präsident von SK pharmteco, Small Molecule, Asien. "Durch die Erweiterung unserer Kapazitäten und Fähigkeiten können wir noch schnellere Durchlaufzeiten, mehr Flexibilität und ein höheres Qualitätsniveau bieten. Diese Investition festigt die Position von SK pharmteco als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die innovative Zell- und Gentherapien und kleine Moleküle entwickeln, und ermöglicht es uns, die Entwicklung und Vermarktung von lebensverändernden Therapien zu beschleunigen."

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie analytischen Laboren in den USA, Europa und Korea. Das Unternehmen arbeitet mit Biopharmaunternehmen jeder Größe zusammen, um Wirkstoffe (API) und Zwischenprodukte, Zell- und Gentherapien, registrierte Ausgangsstoffe sowie analytische Dienstleistungen für die weltweite Biopharmaindustrie herzustellen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Konglomerat Südkoreas.

