The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2024



ISIN Name

XS1497312295 CK HUT.FI.(16)II 16/24

XS1115184753 EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN

XS1692332684 COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR

US552953CE90 MGM RES.INTL 18/25

DE000DK0ECU8 DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF INVESTMENT

XS1692489583 SR BOLIGKREDITT 17/24 MTN

XS1843433126 TBC BANK 19/UND FLR REGS

DE000DW6C8S9 DZ BANK IS.A2214

DE000DW6C862 DZ BANK IS.A2228

DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N.

