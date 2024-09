WIESBADEN (ots) -Importpreise, August 2024+0,2 % zum Vorjahresmonat-0,4 % zum VormonatExportpreise, August 2024+0,8 % zum Vorjahresmonat0,0 % zum VormonatDie Importpreise waren im August 2024 um 0,2 % höher als im August 2023. Im Juli 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,9 % gelegen, im Juni 2024 bei +0,7 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Einfuhrpreise im August 2024 gegenüber dem Vormonat Juli 2024 um 0,4 %.Die Exportpreise lagen im August 2024 um 0,8 % über dem Stand von August 2023. Im Juli 2024 hatte die Jahresveränderungsrate ebenfalls bei +0,8 % gelegen, im Juni 2024 bei +0,6 %. Gegenüber dem Vormonat Juli 2024 veränderten sich die Exportpreise nicht.Anstieg der Importpreise im Vergleich zu August 2023 durch höhere Preise insbesondere bei KonsumgüternDen größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im August 2024 hatte der Preisanstieg bei den Konsumgütern um 2,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Es verteuerten sich vor allem die Importe der Verbrauchsgüter (+2,7 % gegenüber August 2023). Auch Gebrauchsgüter waren 1,2 % teurer als vor einem Jahr.Bei den Verbrauchsgütern musste insbesondere für Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl weiterhin deutlich mehr (+122,7 %) gegenüber dem Vorjahresmonat gezahlt werden. Gegenüber Juli 2024 sanken die Preise hier um 4,0 %.Insgesamt waren importierte Nahrungsmittel im Vorjahresvergleich um 5,1 % teurer (+0,5 % gegenüber Juli 2024).Gestiegene Preise auch bei landwirtschaftlichen GüternDie Preise für landwirtschaftliche Güter verteuerten sich zum Vorjahr um 5,5 %. Insbesondere Rohkakao (+130,3 %) war deutlich teurer als vor einem Jahr, gegenüber dem Vormonat sanken die Preise für Rohkakao jedoch um 5,1 %. Die Preise für Rohkaffee waren um 33,4 % höher als im August 2023 und stiegen auch im Vormonatsvergleich (+5,2 %). Dagegen waren unter anderem Zwiebeln (-33,7 %), Paprika (-22,4 %) und lebende Schweine (-16,2 %) preiswerter als vor einem Jahr.Unveränderte Preise bei Vorleistungsgütern und leicht gestiegene Preise bei InvestitionsgüternDie Preise für Vorleistungsgüter veränderten sich im Vorjahresvergleich nicht. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise bei den Vorleistungsgütern um 0,6 %. Die Preise für Investitionsgüter stiegen sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vormonat Juli 2024 um 0,1 %.Bei den Vorleistungsgütern waren unter anderem Stärke und Stärkeerzeugnisse (-24,7 %), Akkus und Batterien (-5,3 %) sowie Eisen, Stahl und Ferrolegierungen (-3,4 %) preiswerter als ein Jahr zuvor, während beispielsweise Holz- und Zellstoff (+21,5 %) sowie Nicht-Eisen-Metalle und deren Halbzeug (+6,0 %) teurer waren.Bei den Investitionsgütern waren insbesondere Kraftwagen und Kraftwagenmotoren um 2,6 % teurer, während Datenverarbeitungs- und periphere Geräte im Vorjahresvergleich um 4,6 % billiger importiert wurden.Gesunkene Preise bei EnergieimportenGegenüber August 2023 verbilligten sich die Energieimporte um 5,4 %. Den größten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate für Energie hatten Mineralölerzeugnisse. Die Preise lagen hier im August 2024 um 12,8 % unter denen von August 2023. Gegenüber Juli 2024 sanken die Preise um 4,8 %. Günstiger als vor einem Jahr waren auch elektrischer Strom (-13,0 %), Erdöl (-3,0 %) sowie Erdgas (-1,7 %). Gegenüber Juli 2024 verteuerte sich elektrischer Strom jedoch um 20,9 % und Erdgas um 2,6 %. Erdöl dagegen verbilligte sich gegenüber dem Vormonat Juli 2024 um 5,1 %.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im August 2024 um 0,9 % höher als im August 2023. Gegenüber Juli 2024 sanken sie um 0,2 %. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex um 0,7 % über dem Stand des Vorjahres (0,0 % gegenüber Juli 2024).Preissteigerungen bei Exporten von Investitions- und KonsumgüternBei der Ausfuhr hatten die Preissteigerungen bei Investitionsgütern den größten Einfluss auf die Preisentwicklung. Diese verteuerten sich gegenüber August 2023 um 1,6 % (-0,1 % gegenüber Juli 2024). Einen wesentlichen Einfluss hatten hier die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile (+2,0 %) sowie für Maschinen (+1,9 %).Konsumgüter wurden im Vergleich zu August 2023 um 2,3 % teurer. Während Gebrauchsgüter im Vorjahresvergleich nur um 0,9 % teurer waren, lagen die Preise für exportierte Verbrauchsgüter 2,7 % über denen von August 2023.Der Preisrückgang bei Energieexporten von 15,2 % im Vorjahresvergleich (0,0 % gegenüber Juli 2024) konnte die Teuerungen bei ausgeführten Investitions- und Konsumgütern nicht ausgleichen. Erheblich günstiger im Vorjahresvergleich waren Erdgas (-17,0 %), Mineralölerzeugnisse (-14,5 %) und Strom (-13,0 %). Während gegenüber dem Vormonat Juli 2024 die Preise für Mineralölerzeugnisse sanken (-5,3 %), wurden Erdgas und Strom im Vergleich zum Vormonat teurer exportiert (+2,7 % und +20,9 %).Auch der Export landwirtschaftlicher Güter war im Vergleich preiswerter (-1,2 % gegenüber August 2023 und -2,4 % gegenüber Juli 2024).Die Preise für exportierte Vorleistungsgüter stiegen dagegen im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr leicht an (+0,3 %). Gegenüber dem Vormonat sanken sie leicht um 0,2 %.Weitere Informationen:Alle aktuellen Ergebnisse enthalten auch die Statistischen Berichte zu den Statistiken der Ein- und Ausfuhrpreise. Lange Zeitreihen können unter anderem über die Tabellen Einfuhrpreise (61411-0002 und 61411-0006) und Ausfuhrpreise (61421-0002 und 61421-0006) in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden. Durch die Indexumstellung verzögert sich deren Bereitstellung für die Zeit vor 2021.Die Importpreisindizes sind auch im Dashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. Die Importpreisindizes sind auch im Dashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit. 