Der DAX schaffte es auf ein neues Allzeithoch - hier haben also die Bullen das Zepter fest in der Hand. Doch sieht es auch bei den US-Indizes so stark aus? Schließlich gehört der September in der Regel zu den eher "schlechteren" Börsen-Monaten. Wer gehört zu den Wochengewinnern? Erfahren Sie in dieser Videoanalyse, wie sich der DAX und die US-Märkte...

