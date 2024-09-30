Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 30.09.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 692 internationalen Medien
Goldshore Resource (WKN A3CRU9): Der Junior-Miner, der Gold um das 14-fache übertrifft!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3MQBD | ISIN: DE000A3MQBD5 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
30.09.24
08:07 Uhr
8,000 Euro
-2,000
-20,00 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
AOC I DIE STADTENTWICKLER GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AOC I DIE STADTENTWICKLER GMBH 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AOC I DIE STADTENTWICKLER
AOC I DIE STADTENTWICKLER GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AOC I DIE STADTENTWICKLER GMBH8,000-20,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.