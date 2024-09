EQS-News: Dubai Electricity and Water Authority ( DEWA) / Schlagwort(e): Sonstiges

Auf der 26. Ausgabe der Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX) werden 21 internationale Pavillons aus verschiedenen Ländern vertreten sein. Die von der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ( www.DEWA.gov.ae ) organisierte Veranstaltung findet vom 1. bis 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre statt und vereint über 2.800 Unternehmen aus 65 Ländern. "Wir sind stolz auf die wachsende internationale Bedeutung der WETEX. Sie hat sich zu einem jährlichen Pflichttermin für private und öffentliche Organisationen aus der ganzen Welt entwickelt, um ein breiteres Netzwerk von Investoren zu erschließen, neue Märkte zu betreten, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, Verträge abzuschließen und die neuesten Technologien sowie Innovationen auszutauschen. Alle Teilnehmer wollen an der Spitze der Nachhaltigkeit stehen", erklärte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von DEWA sowie Gründer und Vorsitzender der WETEX.

Rishabh Sanghvi, Vizepräsident der Water Purification And Treatment Association of Gujarat (WAPTAG), ergänzte: ""Die WAPTAG-WETEX-Partnerschaft wird von Jahr zu Jahr stärker, ebenso wie die Beziehungen zwischen den VAE und Indien. Die Beteiligung der WAPTAG-Mitglieder ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 % gestiegen. Wir freuen uns darauf, diese Teilnahme in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen. Die Unternehmen im WAPTAG-Indien-Pavillon gehören zu den besten Herstellern des Landes und präsentieren innovative Technologien und Lösungen in den Bereichen Trinkwasser, Abwasser und Abwasserbehandlung." Edith Mayeux, Wirtschaftsberaterin der Wallonia Export & Investment Agency (AWEX), erklärte: "Wir freuen uns sehr, sechs herausragende Unternehmen aus der Region Wallonien in unserem belgischen Pavillon willkommen zu heißen. Mit einem breiten Kompetenzspektrum, das von Wasseraufbereitung über Prozesssteuerung und IT bis hin zu grünem Wasserstoff reicht, sind wir überzeugt, dass unser Fachwissen einen wichtigen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel leisten wird." "Es ist mir eine große Ehre, Italiens erneute Teilnahme an der WETEX 2024 anzukündigen", sagte Valerio Soldani, italienischer Handelskommissar in den VAE und Direktor des ITA-Büros in Dubai. "Der italienische Pavillon, organisiert von der italienischen Handelsagentur, wird von einer beachtlichen Anzahl italienischer Unternehmen repräsentiert und unterstreicht Italiens Engagement für nachhaltige Innovationen und den Übergang zu einer grüneren Wirtschaft." Mikalai Barysevich, Generaldirektor des Nationalen Zentrums für Marketing im Außenministerium von Belarus, fügte hinzu: "Wir sind DEWA dankbar, dass sie dem Nationalen Zentrum für Marketing des Außenministeriums von Belarus die Möglichkeit gegeben hat, den belarussischen Pavillon auf der WETEX zu organisieren. Diese Plattform bietet unseren Unternehmen die Chance, ihre neuesten Technologien und effizienten Lösungen zu präsentieren und die beeindruckenden Möglichkeiten unseres Landes zur Förderung internationaler Zusammenarbeit unter Beweis zu stellen. Wir sind zuversichtlich, dass diese erste Teilnahme den Beginn vieler zukünftiger Großprojekte markiert." Verteilt von der APO Group im Auftrag der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Bild herunterladen: https://apo-opa.co/3XImPeE



