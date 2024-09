Am vergangenen Freitag ist der deutsche Leitindex mit einem Plus von 235 Zählern oder 1,22 Prozent und damit mit einem neuen Rekordhoch aus dem Handel gegangen. Der DAX bestätigte damit das am Vortag generierte Kaufsignal und sieht sich jetzt auf Kurs zur 20.000-Punkte-Marke. Unternehmensseitig kommt jedoch Gegenwind von den Autobauern und Siemens.

