EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Jahresbericht/Personalie

Adler Group S.A. veröffentlicht Geschäftsberichte für 2022 und 2023 mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken



30.09.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group S.A. veröffentlicht Geschäftsberichte für 2022 und 2023 mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken Positive Fortführungsprognose nach der umfassenden Rekapitalisierung

CFO Thomas Echelmeyer tritt zurück, um die Perspektive für eine langfristige Nachfolge zu ermöglichen

Thorsten Arsan folgt mit sofortiger Wirkung als neuer CFO und Mitglied des Senior Managements

Vorstandsvorsitzender Stefan Brendgen: "Die Veröffentlichung unserer geprüften Abschlüsse mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken für 2022 und 2023 ohne Restatements belegt die Qualität unserer Arbeit und unserer Zahlen. Adler Group kann nun ihre Strategie im Interesse aller Stakeholder umsetzen."

CEO Thierry Beaudemoulin: "Die Aussichten für unseren Sektor sind viel besser als vor zwei Jahren. Die Prüfungsergebnisse und die neue Kapitalstruktur bieten uns eine solide Grundlage für die nächsten Jahre. Während wir unsere Projektentwicklungen beenden werden, konzentrieren wir uns auf unsere ertragreichen Wohnimmobilien. Wir stehen jetzt weniger unter Druck, Veräußerungen abschließen zu müssen, werden aber weiterhin ein aktiver Partner auf dem Markt sein."

Luxemburg, 30. September 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute ihre Konzern- und Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 veröffentlicht. Die Prüfungen wurden mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken der Wirtschaftsprüfer für beide Jahre abgeschlossen. Die Prüfungen wurden von AVEGA Révision für die in Luxemburg ansässige Adler Group S.A. und von drei weiteren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften für die Prüfung der für die Gruppe relevanten Teilbereiche, eines sogenannten "Component Audits", durchgeführt: Rödl & Partner für die Adler Real Estate AG (jetzt Adler Real Estate GmbH), Morison Köln AG für die Consus Real Estate AG und Domus Steuerberatungs-AG und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Abschlüsse der deutschen Objektgesellschaften der Adler Group. Der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Brendgen kommentierte die Prüfungsergebnisse: "Wir haben es geschafft, die in Deutschland völlig einmalige Situation eines börsennotierten Unternehmens zu überwinden, keinen Abschlussprüfer zu haben und zwei ungeprüfte Geschäftsberichte hintereinander veröffentlichen zu müssen. Und dass wir jetzt unsere geprüften Zahlen ohne jegliche Anpassungen in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 veröffentlichen, beweist die Qualität unserer Arbeit und die Qualität unserer Zahlen. Es lag in unserem eigenen Interesse, alle von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angeforderten Daten zur Verfügung zu stellen, auch über das für eine normale Finanzprüfung erforderliche Maß hinaus. Wir wollten keine Frage unbeantwortet lassen. Das Ergebnis des Prüfungsprozesses ist nun der Lohn für diesen erheblichen Aufwand. Die gesamte Adler Group ist sehr erleichtert über das Ergebnis und bedankt sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei unseren Teams und den vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften." CEO Thierry Beaudemoulin kommentierte die geschäftlichen Auswirkungen: "Diese Veröffentlichung kommt zu einem guten Zeitpunkt: Die Zentralbanken auf der ganzen Welt haben und werden ihre Zinspolitik weiter lockern und die Inflation ist deutlich zurückgegangen. Das alles sind sehr gute Nachrichten für die Immobilienbranche und auch für die Adler Group. Wie wir kürzlich mit den Zahlen für Q2 2024 bekannt gegeben haben, hat sich der Wertverlust unseres Portfolios deutlich verlangsamt, und wir erwarten eine Stabilisierung der Bewertung unseres Wohnungsbestands. Zusammen mit der neuen Kapitalstruktur und der positiven Fortführungsprognose bietet uns dies eine solide Grundlage für die kommenden Jahre. Obwohl wir nun weniger unmittelbaren Druck haben, Portfolioverkäufe durchzuführen, wird die Adler Group weiterhin ein aktiver Partner am Markt sein." Nach dem erfolgreichen Audit-Prozess und der Restrukturierung wird CFO Thomas Echelmeyer die Perspektive für eine langfristige Nachfolge für die CFO-Position der Gruppe ermöglichen und mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der Adler Group ausscheiden. Er wird dem Unternehmen bis Ende des Jahres erhalten bleiben, um einen reibungslosen Übergang auf den neuen Group CFO Thorsten Arsan zu ermöglichen, der ab dem 1. Oktober 2024 in die Geschäftsleitung eintreten wird. Herr Arsan ist ein Finanz- und Immobilienexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Verwaltungsratsvorsitzender Brendgen kommentierte den Wechsel: "Thomas Echelmeyer hat neben dem Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung und dem operativen Finanzgeschäft in den letzten zwei Jahren den Prüfungsprozess der Adler Group geleitet. Die Adler Group hat ihm viel zu verdanken, und ich bin ihm persönlich dankbar für seinen immensen Einsatz, seit er im Juni 2022 zur Adler Group gestoßen ist. Mit der Veröffentlichung der geprüften Abschlüsse hat Thomas seine persönliche Perspektive überdacht und sich entschlossen, als CFO und Verwaltungsratsmitglied zurückzutreten und uns die Möglichkeit für eine langfristige Nachfolge mit Thorsten Arsan zu ermöglichen." Webcast Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, Montag, 30. September 2024, um 15:00 Uhr MESZ / 14:00 Uhr BST statt. (Für eine Pressekonferenz um 14:00 Uhr MEZ erfolgt eine separate Einladung.) Der Webcast (nur zum Zuhören) ist unter dem folgenden Link verfügbar:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=hYYOHrO3 Oder registrieren Sie sich für die Audiokonferenz unter folgendem Link: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3070668&linkSecurityString=7060c5480 Kontakt: Investor Relations:

T +352 203 342 10

investorrelations@adler-group.com



30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com