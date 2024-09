Das Ratinghaus ASCORE hat erstmals ein Scoring in der Photovoltaikversicherung vorgelegt. Das Rating unterscheidet zwischen Einzeltarifen und Bausteintarifen, die in Kombination mit einer Wohngebäude- bzw. Hausratversicherung abschließbar sind. Welche Tarife auf Anhieb die Bestnote erzielen konnten. Die Anzahl der Photovoltaikanlagen auf deutschen Dächern und Grundstücken nimmt stetig zu. Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) waren im April 2024 gut 3,4 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland ...

