Sequentia Biotech, ein führendes Unternehmen für Deeptech und Bioinformatik, das sich auf die Analyse und Anwendung von Omics-Daten spezialisiert hat, kündigt eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro an, die von Seventure Partners, einer französischen Risikokapital- und Wachstumsinvestitionsgesellschaft mit umfassender Erfahrung im Bereich Life Sciences, angeführt wird. Die Serie A wird vom EIC-Fonds mitfinanziert, einer Initiative der Europäischen Kommission zur Beschleunigung innovativer Start-ups in der gesamten Europäischen Union.

Die Investition wird Sequentia Biotech dabei unterstützen, Innovationen im Bereich der Omics voranzutreiben der kollektiven Charakterisierung und Quantifizierung von Pools biologischer Moleküle, die sich in der Struktur, Funktion und Dynamik eines Organismus niederschlagen. Beispiele für Omics sind Genomik, Transkriptomik, Epigenomik und Mikrobiomik. Die Anwendung von Omics treibt die Entwicklung präziserer Diagnosewerkzeuge in den Bereichen Biomedizin, Agrartechnologie (z. B. Pflanzenschutz und Ernährung) und in der Lebensmittelindustrie (z. B. Verbesserung der Lebensmittelproduktion und -qualität) voran.

Die Mittel werden es Sequentia Biotech ermöglichen, die Markteinführung und Expansion seiner Vorzeigeplattform MICK zu beschleunigen und seine Best-in-Class-Bioinformatik-Technologien zu erweitern, um seine ehrgeizige Markteinführungsstrategie voranzutreiben. Die MICK-Plattform bietet modernste Datenanalyse und -interpretation, ermöglicht eine tiefere Erforschung von Mikrobiomdaten und übersetzt diese in umsetzbare Erkenntnisse für verschiedene Anwendungen. Sie hat das Potenzial, die klinische Entscheidungsfindung neu zu definieren, indem sie bioinformatische Intelligenz rund um die Omics in die medizinische Praxis, biomedizinische und biopharmazeutische Anwendungen integriert.

Walter Sanseverino, CEO und Mitbegründer von Sequentia Biotech, begrüßte die Finanzierung und erklärte: "Wir freuen uns, diese Finanzierungsrunde und unsere Unterstützung durch Seventure Partners und den EIC Fund bekannt zu geben, zwei äußerst renommierte Risikokapitalgeber mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Unterstützung innovativer Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften. Diese Investition wird eine wichtige Rolle bei der Förderung unserer Mission spielen, das volle Potenzial von Omics zu erschließen und die Einführung von MICK durch Forscher und medizinisches Fachpersonal weltweit zu beschleunigen."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: https://www.sequentiabiotech.com/sequentia-biotech-secures-e10million-equity-investment-from-seventure-partners-and-the-eic-fund-to-boost-bioinformatic-solutions-for-clinical-industrial-and-research-applications/

