Frankfurt (ots) -Degussa Goldhandel bietet Anlegerinnen und Anlegern ab 1. Oktober einen besonderen Service an: Sie können bereits ab 25 Euro monatlich bequem und flexibel über den Degussa Sparplan in physisches Gold investieren. Degussa bürgt für die Verwahrung und Verwaltung des physisch hinterlegten Goldes.Der Degussa Goldsparplan kann unter www.degussa.com direkt abgeschlossen sowie über die Kooperationspartner Deutsche Bank (www.db.com) und Postbank (www.postbank.com) online vermittelt werden.Christian Rauch, CEO Degussa Goldhandel: "Mit dem Degussa Goldsparplan bieten wir Neueinsteigern sowie erfahrenen Investoren eine einfache Möglichkeit, für sich selbst oder die nächste Generation kontinuierlich und sicher in physisches Gold zu investieren - eine der wertbeständigsten Anlagewerte weltweit."Die privaten Anleger erwerben nach und nach Teile an konkret hinterlegten Goldbarren oder Münzen. Sie können beispielsweise eine Krügerrand-Münze oder einen 100-Gramm-Barren ansparen. Das physisch hinterlegte Gold wird sicher in Hochsicherheitstresoren von Degussa Goldhandel gelagert.Der Goldsparplan bietet zudem maximale Flexibilität: Die Sparraten können jederzeit angepasst, ausgesetzt und später fortgesetzt werden - entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Anleger. Für die Führung des Gold-Sparplans entstehen keine Kosten bei Degussa. Es fällt lediglich eine Verwahrgebühr von 0,50 Prozent an, die eine Versicherung des Lagerbestandes aus dem Degussa Goldsparplan beinhaltet.Auszahlungen sind jederzeit handelstäglich möglich und werden zum jeweils aktuellen Goldkurs berechnet. Auf Wunsch kann das erworbene Gold auch physisch ausgeliefert werden. Hierfür berechnet Degussa eine Auslieferungspauschale von jeweils 19 Euro. Eine Abholung in einer der zwölf Degussa Niederlassungen in Deutschland ist auch möglich.Der Degussa Goldsparplan kann online unter degussa.com abgeschlossen werden. Kundinnen und Kunden von Deutsche Bank und Postbank, die sich für den Degussa Goldsparplan interessieren, gelangen von der Webseite ihrer Bank über einen Internet-Link in der Rubrik "Vorteilswelt" online direkt zu Degussa. Wer über diesen Weg bis zum 31. Dezember 2024 bei Degussa einen Goldsparplan abschließt, erhält einen 20-prozentigen Nachlass auf die Verwahrgebühren im ersten Jahr.Über Degussa GoldhandelDer Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel seit 2011 umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend.Pressekontakt:Degussa Goldhandel GmbHClaudia FasseKettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am MainTelefon: +49-69-860068 - 0Mobil +49-(0)-1722108904Mail: presse@degussa.comDeutsche Bank AGChristian HotzTelefon: 030 3407-2685E-Mail: christian.hotz@db.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/5875590