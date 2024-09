Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der PCE-Preisdeflatoren dürfte die US-Notenbank darin bestärken, auf dem nun eingeschlagenen Weg der geldpolitischen Lockerung voranzuschreiten, so die Analysten der Nord LB.Die Inflation sei in den Vereinigten Staaten aktuell kein großes Problem mehr. In der Tat sollte die obere Grenze der FED Funds Target Rate bis zum Ende des Dezembers auf einen Wert von 4,50% fallen. Damit werde 2024 auch in den USA noch zu einem Jahr der geldpolitischen Tauben. (Ausgabe vom 27.09.2024) (30.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...