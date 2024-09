Bei winterlichen Straßenverhältnissen darf in Deutschland nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen gefahren werden Ab dem 1. Oktober 2024 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer einen genauen Blick auf ihre Reifen werfen, denn dann gilt bundesweit eine neue Vorschrift. Und was gilt auf dem Weg in den Herbst- und Winterurlaub bei unseren europäischen Nachbarn? Das Europäische Verbraucherzentrum informiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...