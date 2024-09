München (ots) -- Pascal ist fest entschlossen, seine Schulden loszuwerden- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag (30. September - 4. Oktober) um 18:05 Uhr bei RTLZWEIBeates Sohn Pascal hat hohe Schulden. Deshalb hat er sich dazu durchgerungen, bei einem Schuldnerberater anzurufen und sich zu informieren, was ein Insolvenzverfahren für ihn bedeuten würde. Nachdem der Ablauf mit allen dazugehörigen Schritten besprochen wurde, ist der 22-Jährige erleichtert und fest entschlossen, in drei Jahren seine Schulden endgültig los zu sein.In einem der gelben Reihenhäuser kommen Florian und die Kinder mittlerweile seit acht Monaten ohne Ehefrau und Mutter Marina aus. Nachdem die Hoffnung auf die Rückkehr der 42-Jährigen am Anfang groß war, hat die Familie sich mittlerweile gut arrangiert. Auch Florian konnte sich mittlerweile emotional lösen und fühlt sich wieder bereit für eine Beziehung. Seine neue Freundin hat er im Internet kennengelernt.Pascal ist ausgezogen und hat sich obdachlos gemeldet, nachdem es immer öfter Streit mit Mutter Petra und Schwester Selina gab. Doch jetzt droht Ärger: Er wurde vom Amt erwischt, als er bei seiner Familie geschlafen hat. Im schlimmsten Fall wird dies als Sozialbetrug gewertet und dem 23-Jährigen drohen Sanktionen oder sogar eine Sperre beim Jobcenter.Martins Freundin Kim ist begeisterte Hobbysängerin und möchte ihr Talent jetzt bei "Deutschland sucht den Superstar" unter Beweis stellen. Leider bekommt Kim aber ihr Lampenfieber nicht in den Griff. Schlecht läuft das Vorsingen aber trotzdem nicht.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100923666