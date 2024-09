Apple soll an einer Art Bildschirm für das Smarthome arbeiten, der 2025 auf den Markt kommen könnte. Das Smart-Display würde mit einem neuen homeOS ausgestattet sein und Apple Intelligence unterstützen. Und das ist noch nicht alles. iPad, Apple TV und Homepod in einem -Â über ein solches Gerät hatte der normalerweise recht treffsichere Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schon im vergangenen Jahr spekuliert. Auch ein Apple-Display an einer Art Roboterarm, ...

