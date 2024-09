Krefeld (ots) -Nach dem Erfolg des Vorjahres lässt Fressnapf anlässlich des Welthundetages am 10. Oktober erneut das Herz von Fellnasen-Enthusiasten höherschlagen: In Zusammenarbeit mit der Community wird der schönste Hund Deutschlands gesucht!Bereits Mitte September hatte Fressnapf Tierfreund:innen deutschlandweit dazu aufgerufen, einen Schnappschuss ihres Hundes einzusenden und sich damit um einen Platz im aktuell laufenden Voting zu bewerben. Die Beteiligung der Community fiel zur Begeisterung des gesamten Teams immens aus: fast 2.500 Fotos zum Bewundern, Schmunzeln und Dahinschmelzen sind bei Fressnapf eingegangen.Der schönste Hund Deutschlands: Voting noch bis zum 8. OktoberSeit dem 28. September können nun alle Tierfreund:innen aus den 45 Hunden, die es in die Endauswahl geschafft haben, ihre Favoriten küren und somit das Podium der drei schönsten Hunde Deutschlands festlegen. Da Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters liegt, überlässt Fressnapf die Entscheidung über den schönsten Hund Deutschlands seiner Community: Jede:r kann abstimmen - auch Sie, liebe Leser:innen, können Teil der Jury werden!Noch bis zum 8. Oktober kann an dem Voting teilgenommen werden, zum Welthundetag am 10. Oktober (https://www.fressnapf.de/magazin/hund/news/welthundetag-2024/?utm_medium=social&utm_source=merkur&utm_campaign=wht&utm_content=advertorial) werden dann auf der Webseite von Fressnapf die Gewinner:innen bekannt gegeben und gekrönt.Alle Informationen rund um die Fressnapf-Aktion zum schönsten Hund Deutschlands (https://www.fressnapf.de/magazin/hund/news/welthundetag-2024/?utm_medium=social&utm_source=merkur&utm_campaign=wht&utm_content=advertorial) finden Sie unter fressnapf.de/welthundetag/.Gebührend feiern: Der beste Freund des MenschenWeltweit sind Hunde seit langer Zeit unsere treuen Begleiter in allen Lebenssituationen. Sei es als Familienhund, als medizinischer Assistent oder im Einsatz für die Gerechtigkeit - Hunde sind stets an der Seite ihres Menschen.Diese tiefe Bindung zelebriert der internationale Welthundetag. Das Leben mit Hund fordert viel Verantwortung, derer wir uns zum Wohle unserer felligen Schützlinge stets bewusst sein müssen. Jedes Herrchen und jedes Frauchen soll daran erinnert werden, die Treue und Zuneigung unserer vierbeinigen Lieblinge zu würdigen und hundertfach zurückzugeben.Über die Fressnapf-Gruppe:Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten "Freßnapf" Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber und Mehrheitseigner. Seit 2024 ist das internationale Private Equity Unternehmen Cinven minderheitsbeteiligt. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Venlo (NL) sowie in den Landesgesellschaften. Die Fressnapf-Gruppe ist aktuell in 14 Ländern aktiv. Heute gehören über 2.600 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo-Märkte sowie über 20.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter der Initiative "tierisch engagiert" stetig aus. Mit der Vision "Happier Pets. Happier People." versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf | Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet: "Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!"Pressekontakt:Firma: Fressnapf Holding SEStraße: Westpreußenstr. 32-38PLZ / Ort: D-47809 KrefeldEMAIL: presse@fressnapf.comOriginal-Content von: Fressnapf Holding SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50841/5875621