Der DAX ist am Montagmorgen mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Auch rund eine Stunde nach der Eröffnung notiert das Börsenbarometer mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 19.418 Punkten weiter im Minus. Diese 5 Themen könnten die Kursentwicklung am heutigen maßgeblich Handelstag beeinflussen:1. Gemischte Vorgaben von der Wall StreetAm US-Aktienmarkt setzte sich die Aufwärtsbewegung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...