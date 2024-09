Ethereum ETF überschreitet 1 Milliarde US-Dollar - wie wichtig ist iShares für den ETH-Markt?

Seit über zwei Monaten können am US-amerikanischen Börsenmarkt die Ethereum-Spot-ETFs gehandelt werden. Im Juli gingen damit bereits die zweiten Krypto-ETFs an den Markt, nachdem im Januar 2024 zuvor Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen wurden.

Den mit Abstand erfolgreichsten ETH-ETF ist der iShares von BlackRock - dem größten Vermögensverwalter der Welt. Jetzt konnte der Finanz-Gigant einen neuen Meilenstein erreichen: Die Marke von 1 Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen durch den Ethereum-Spot-ETF wurde überschritten. Damit zählt dieser ETF ganz klar zu den Top-Performern des Jahres 2024. Doch wie stark ist der Einfluss von BlackRock auf den Ethereum-Preis tatsächlich?

Weiterhin kein Allzeithoch für Ethereum in Sicht

Das Erreichen dieses Meilensteins ist durchaus beeindruckend und zeigt deutlich, wie stark das Interesse der institutionellen Anleger für die Krypto-Branche ist. Allerdings zeigt es auch klar die großen Unterschiede zwischen dem Interesse an Bitcoin und dem an Ethereum auf: Der Launch der BTC-ETFs war wesentlich erfolgreicher, denn teilweise wurde die Marke von 1 Milliarde US-Dollar an Zuflüssen an einem einzigen Tag erreicht. Nach zwei Monaten konnte der iShares Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock über 15 Milliarden US-Dollar an gesammeltem Kapital verzeichnen. Die Zahlen für Ethereum fallen also deutlich geringer aus.

Viele Anleger hatten darauf gehofft, dass die Einführung der Ethereum-Spot-ETFs einen ähnlichen Einfluss auf den ETH-Preis haben wird, wie dies beim Bitcoin-Pendant der Fall gewesen ist. Zwei Monate nach der Bitcoin-ETF-Einführung konnte der BTC-Token ein neues Allzeithoch bei über 73.700 US-Dollar erreichen. Ethereum hingegen konnte seit der ETH-ETF-Einführung nicht einmal die Marke von 4.000 US-Dollar überschreiten, geschweige denn sich dem im Jahr 2021 erreichten Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar nähern.

BlackRock's spot Ethereum ETF surpasses $1 billion in value for the first time https://t.co/kW1tFiTjgS - The Block (@TheBlock__) September 28, 2024

Zwar gab es recht hohe Markt-Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust (ETHE), doch selbst ohne diese Abflüsse ist es unwahrscheinlich, dass ein neues Allzeithoch erreicht worden wäre. Damit ist es derzeit nicht wahrscheinlich, dass im Jahr 2024 noch ein neues Allzeithoch vom ETH-Token erreicht werden kann. Realistischer ist allerdings, dass in den kommenden Wochen ein Bullenmarkt beginnen könnte, der dann - über die kommenden Monate hinweg - den ETH-Kurs merklich in die Höhe treiben wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.