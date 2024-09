Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) -Alma Lasers (https://almalasers.com/), ein Unternehmen der Sisram Medical und ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten dieses Jubiläums bildete die Alma Academy in Thailand, ein Weiterbildungs- und Netzwerk-Event, an dem 340 Ärzte und Partner aus 34 Ländern teilnahmen.Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat Alma zahlreichend lebensverändernde ästhetische Plattformen entwickelt und auf den Markt gebracht, die für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Wohlbefinden bringen und das Selbstbewusstsein stärken.Das Unternehmen, das als Anbieter energiebasierter Technologien begann, stieg schnell an die Spitze der Branche auf, revolutionierte Behandlungsparadigmen in verschiedenen ästhetischen Bereichen und setzte neue Maßstäbe im Bereich der medizinischen Ästhetik, sowohl in Bezug auf klinische Exzellenz, als auch auf Innovationen.Heute ist Alma ein weltweit führender Anbieter in der ästhetischen Industrie, dessen Produkte in über 100 Ländern verkauft werden. Mit der Vision, Anbietern von Behandlungen ein komplettes Portfolio an ästhetischen Behandlungen zu bieten, präsentiert das Unternehmen heute die synergetischste Palette auf dem Markt, darunter preisgekrönte energiebasierte Systeme wie Laser zur dauerhaften Haarentfernung, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für Straffung & Contouring sowie Multifunaktionale Plattformen, jedoch auch hochwertige Filler, moderne Hautanalyse-Tools, Geräte für die Heimanwendung sowie hochwertige Hautpflegeprodukte.Anlässlich dieses wichtigen Jubiläums betonte Herr Lior Dayan, CEO von Alma Lasers, während der Eröffnungszeremonie der Alma Academy: "In den vergangenen 25 Jahren haben wir mit zahlreichen Kliniken weltweit zusammengearbeitet, um das Gebiet der ästhetischen Behandlungen voranzubringen und dabei stets klinisch bewährte, hochwertige Lösungen zu liefern, die eine außergewöhnliche Patientenerfahrung gewährleisten. Mit Blick auf die nächsten 25 Jahre bleibt unser Auftrag unerschütterlich: Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir dieses Erbe fortsetzen und Innovation und Exzellenz vorantreiben, um die Zukunft der ästhetischen Industrie zu gestalten und noch mehr Menschen weltweit in ihrem Wohlbefinden zu unterstützen."Das Flaggschiff der Alma Academy, das zu den führenden Branchenevents in der Ästhetik zählt, ist nach Stationen wie Rhodos, Dubai und Barcelona dieses Jahr in Pattaya, Thailand gelandet. 17 Weltklasse-Experten aus der gesamten Branche teilten hier neueste Erkenntnisse und reale Fallbeispiele aus Wissenschaft und Praxis und diskutierten mit rund 340 Branchenvertretern aus Medizin und Industrie. Zu den namhaften Rednern gehörten Prof. Ofir Artzi aus Israel, Dr. Jeffrey Hsu aus den USA, Dr. Chytra V Anand aus Indien, Dr. Natasha Cook aus Australien, Dr. Do Young Rhee aus Südkorea und Dr. Pablo Naranjo aus Spanien.Die Themen deckten ein breites ästhetisch-medizinisches Spektrum ab, darunter Hautverjüngung, Behandlung unerwünschter Pigmentierung und weiterer aktueller schwieriger Hautprobleme, dauerhafte Haarentfernung, Narbenbehandlung, Akne und Gesichtskonturierung. Unter den Teilnehmern befanden sich Dermatologen, Ärzte für ästhetische Medizin sowie Fachärzte für Plastische und ästhetische Chirurgie.Die Veranstaltung umfasste neben Vorträgen und Diskussionen auch anwendungsnahe Workshops, in denen neueste technologische Fortschritte, Weiterentwicklungen klinischer Protokolle sowie innovative Behandlungstechniken mit den preisgekrönten Produkten von Alma vorgestellt wurden. Zu diesen gehören das Alma Flaggschiff Harmony XL Pro, eine ganzheitliche Multitechnologie-Plattform mit verschiedenen, hochspezialisierten Laser- und Licht-Applikatoren für Dutzende von ästhetischen Indikationen, Alma Hybrid, ein einzigartiges, kombiniertes Konzept zur Hautverjüngung und Narbenbehandlung, Alma PrimeX für Straffung und Contouring von Kopf bis Fuß, Opus, die ultimative nicht-invasive RF-Plattform zur Hautverjüngung und Straffung mit Mikroplasma sowie der weltweit erfolgreiche Haarentfernungslaser Soprano Titanium, der in diesem Jahr mit einer Special Edition aufwartete für die schnellste Laser-Haarentfernung aller Zeiten.Die Alma Academy bietet Fachleuten eine einzigartige Gelegenheit, um ihre Kenntnisse zu vertiefen und sich mit Branchenführern zu vernetzen. Diese Veranstaltung, die jährlich an ausgewählten Orten wie Griechenland, Nordamerika, Spanien, Dubai und Italien stattfindet und auch im Deutschsprachigen Raum bereits seit vielen Jahren als Alma Anwendertreffen bekannt ist, zieht die besten Experten der medizinischen Ästhetik an. Die Teilnehmer profitieren von Einblicken in die Spitzenforschung und Fallstudien aus der Praxis, die die Zusammenarbeit und Innovation in diesem Bereich fördern.Über Alma Lasers Alma ist ein weltweit führender Hersteller von ästhetischen und chirurgischen Lösungen und bietet ganzheitliche Spitzentechnologien wie Laser- sowie lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Mit Almas Technologien bieten Ärzte und andere Anwender ihren Patienten sichere, wirksame und lebensverändernde Behandlungen auf Basis modernster und klinisch bewährter Lösungen. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Hagai Cohen, PR- und Kommunikationsmanager
Hagai.cohen@almalasers.com