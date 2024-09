Der Sprung über die Marke von 80,00 Dollar gelang bei der PayPal-Aktie in der vergangenen Woche im ersten Anlauf nicht. Dennoch sind die Perspektiven für den Zahlungsdienstleister unverändert gut. In vier Wochen werden bereits die Quartalszahlen veröffentlicht.PayPal hat sich dieses Jahr deutlich besser entwickelt als 2022 und 2023. Am vergangenen Donnerstag konnte die Aktie mit 80,00 Dollar ein neues Jahreshoch erreichen. Zwar wurde diese Marke nur im Intraday-Handel erreicht, und am Freitag kam ...

