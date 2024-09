Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) letzte Woche ihren Leitzins um 25 Basispunkte von 1,25% auf 1,00% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zugleich seien ihre Inflationsprognosen für 2025 von 1,1% auf 0,6% und für 2026 von 1,0% auf 0,7% nach unten korrigiert worden. Durch den starken Franken sei der importierte Inflationsdruck gering, was wiederum für die exportierte Schweizer Volkswirtschaft zu niedrigen Inflationszahlen führe. Die SNB wolle aber natürlich vermeiden, dass die Inflation zurückfalle in die 2010er Jahre, als die Raten immer mit der Deflation geliebäugelt hätten. Die Franken-Aufwertung zu stoppen sei allerdings gar nicht so einfach. ...

