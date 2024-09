Wenn es heute nicht zu einer deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten kommt, wird auch der September mit einem positiven Ergebnis in die Statistik eingehen. Damit setzt sich eine beeindruckende Gewinnserie fort: In den ersten neun Monaten des Jahres legte der S&P 500 in acht Monaten zu, seit 1957 gelang ihm dieses Kunststück nur sechs Mal, zuletzt 2017. Auch wenn die geringe Fallzahl statistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...