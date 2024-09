Das Immobilien-Unternehmen Branicks Group meldet eine Neuvermietung an REWE. Der Handelskonzern werde Ankermieter in der Einzelhandelsimmobilie "Neustadt Centrum" in Halle und übernehme die Hälfte der 10.100 Quadratmeter Fläche, die durch die Insolvenz von "mein real" frei sei, meldet Branicks am Montag. Der Mietvertrag läuft über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...