Sehr bald wird für ein paar Tage ein weiterer Stern an unserem Nachthimmel zu sehen sein. Das dahinterstehende Ereignis tritt nur etwa alle 80 Jahre auf und lässt Astronom:innen auf neue Daten und Erkenntnisse hoffen. Sterngucker aufgepasst: Am Nachthimmel tut sich mal wieder was, das mit bloßem Auge beobachtet werden kann. So bekommen wir in absehbarer Zeit einen neuen Stern zu sehen, der nicht nur so hell erstrahlen soll wie der Polarstern, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...