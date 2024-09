Der Automobilkonzern Volkswagen steht vor möglichen Werksschließungen und umfangreichen Stellenstreichungen. Diese Entwicklungen werfen viele Fragen auf - vor allem für die Aktionäre des Unternehmens. Welche Konsequenzen diese Maßnahmen für die Rechte der Aktionäre in dieser Situation haben und was tatsächlich auf VW zukommen kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Klaus Nieding, Anwalt undVizepräsident der DSW. Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: