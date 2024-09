Krypto News: Dogwifhat (WIF) explodiert um 40 Prozent in einer Woche - jetzt noch kaufen?

Der Hype rund um Meme-Coins hat ein neues Niveau erreicht, denn während die etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Solana nur kleinere Kursgewinne verzeichnen konnten - und einige Coins wie ETH oder BNB sogar im Minusbereich liegen -, konnten viele Meme-Token in der letzten Woche hohe Kursgewinne erzielen.

Allen voran zeigt sich der größte Solana-Meme-Coin Dogwifhat äußerst bullish. Denn obwohl auch BONK und PEPE besonders starke Zuflüsse erhalten haben, ist der WIF-Token aktuell der erfolgreichste Coin am Markt. Doch lohnt es sich noch, jetzt in diese Meme-Währung zu investieren?

Startet jetzt der Meme-Coin-Bullenmarkt?

In den letzten Wochen musste sich auch Dogwifhat dem verhaltenen Sentiment des Krypto-Marktes geschlagen geben und konnte fast den gesamten September lang keine merklichen Kursveränderungen verzeichnen. Erst in der vergangenen Woche begann der WIF-Token damit, erneut Zuflüsse zu erhalten und langsam mit einem ersten Anstieg seit August zu starten.

Alleine in der letzten Woche konnte der Meme-Coin 40,10 Prozent zulegen und den WIF-Preis auf ein Niveau von 2,37 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels anheben. Noch bullisher zeigt sich der Kurs bei einem Blick auf den letzten Monat (siehe Bild unten), denn seit Anfang September konnte Dogwifhat 55,29 Prozent an Wert gewinnen. Auch das ist ein Spitzenwert im Ranking der Kryptowährungen. Die Marktkapitalisierung stieg damit auf über 2,37 Milliarden US-Dollar an.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Der starke Kursanstieg von Dogwifhat dürfte zum größten Teil auf das bullishe Sentiment zurückzuführen sein, das aktuell am Krypto-Markt herrscht. Ausgelöst wurde es unter anderem durch die Senkungen des Leitzinses in den USA und innerhalb der Europäischen Union, was zu einem risikofreudigeren Verhalten vieler Investoren führte. Meme-Coins profitieren auf Grund ihrer volatilen Natur und den häufig günstigen Token-Preisen besonders stark von diesem Hype und konnten deshalb in den vergangenen Tagen starke Zuflüsse erhalten.

Das gilt jedoch nicht nur für die großen Meme-Token, denn selbst Presale-Projekte stehen allem Anschein nach hoch im Kurs. Die neue Meme-Coin-Staking-Plattform von Crypto All-Stars (STARS) nähert sich zum Beispiel aktuell schnell der 2-Millionen-Marke. Mittlerweile wurden über 1,8 Millionen US-Dollar im Vorverkauf gesammelt - und das Projekt steht gerade erst am Anfang. Es ist durchaus denkbar, dass durch das bullishe Sentiment mehr Anleger ein Interesse an diesem oder ähnlichen Presale-Projekten haben.

Meme-Coin-Staking unterstützt zunächst 11 Kryptowährungen

Das MemeVault Ökosystem von Crypto All-Stars bietet eine Plattform, über die Nutzer intuitiv ihre eigenen Meme-Coin-Reserven einsetzen können, um Staking-Belohnungen zu erhalten. Diese werden in Form des nativen STARS-Tokens ausgezahlt und sind abhängig davon, welcher Meme-Coin letztendlich im Staking-Programm angelegt wurde.

Zunächst unterstützt Crypto All-Stars elf verschiedene Meme-Token: Von Dogecoin über Shiba Inu bis hin zu FLOKI und PEPE können sowohl größere als auch kleinere Meme-Coins eingesetzt werden. Nach dem offiziellen Ende des laufenden Presales sollen dann nach und nach weitere Meme-Coin-Projekte hinzugefügt werden. Dies soll garantieren, dass die MemeVault langfristig relevant bleibt und immer weiter wachsen kann.

Die Tokenomics von Crypto All-Stars in der Übersicht.

Aktuell liegt der Fokus der Entwickler jedoch klar auf dem Vorverkauf: Frühzeitige Anleger profitieren von einer jährlichen prozentualen Rendite (APY), die aktuell bei hohen 815 Prozent liegt. Damit sollen einerseits die ersten Investoren belohnt werden, andererseits schafft dies jedoch auch eine stabile Community, die über das Presale-Staking die Plattform sichert. Über die nächsten zwei Jahre hinweg sollen nämlich ganze 25 Prozent aller STARS-Token als Staking-Belohnung ausgezahlt werden. Weitere 20 Prozent sind alleine für den Vorverkauf reserviert worden.

Langfristig möchten die Entwickler hinter Crypto All-Stars nicht nur die MemeVault weiter ausbauen, sondern auch den STARS-Token am Markt als wichtigen Meme-Coin etablieren. Das erklärte Ziel ist es, Crypto All-Stars in die Top 10 der Meme-Token zu bringen.

