Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zum Wochenschluss veröffentlichten Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien haben den aktuellen Trend zu sinkenden Teuerungsraten untermauert, so die Deutsche Börse AG.Weil gleichzeitig die Konjunktur in der Eurozone nicht in Schwung komme, öffne sich automatisch das Fenster für weitere Leitzinssenkungen. Die Analysten der LBBW würden davon ausgehen, dass der nächste EZB-Entscheid "wohl mehr Spannung als gedacht bietet". An den Terminmärkten werde eine Senkung um 25 Basispunkte im Oktober mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent eingepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...