NielsenIQ (NIQ), das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence hat seine aktuelle Studie "Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025" veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbraucher trotz anhaltender Unsicherheit weiterhin resilient sind. Gleichzeitig ist ein klarer Wandel vom vorsichtigen zum bewussten Konsum zu erkennen, was sich in einer zunehmenden Bereitschaft widerspiegelt, für Produkte mit Mehrwert höhere Preise zu zahlen. Die Studie prognostiziert zudem, dass die weltweiten Verbraucherausgaben bis 2025 um 3,2 Billionen US-Dollar steigen werden, was laut World Data Lab einem Wachstum von fast 6 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Die halbjährlich veröffentlichte globale Consumer Outlook-Studie von NielsenIQ bietet eine umfassende Analyse der Auswirkungen wirtschaftlicher Ereignisse und Trends auf das Verbrauchervertrauen. Sie zeigt zudem Veränderungen in den Verbrauchereinstellungen auf und analysiert, welche Faktoren die Kaufentscheidungen beeinflussen. Darüber hinaus untersucht der Bericht regionale Unterschiede und bietet eine eingehende Analyse der spezifischen Entwicklungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Nordamerika, im Nahen Osten und in Lateinamerika.

"Die Nachfrage nach KI-gestützten Einblicken, die auf umfangreichen, detaillierten Daten basieren, wächst stetig und genau diese Einblicke kann nur NIQ liefern", sagte Tracey Massey, COO bei NIQ. "Am Puls des aktuellen und erwarteten Konsumentenverhaltens zu sein, und das weltweit, ist heute entscheidend, um dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein und zu bleiben."

Globale Treiber des Wandel 2025:

Akzeptanz von künstlicher Intelligenz: Laut der Studie würden 40 Prozent der Verbraucher weltweit Produktempfehlungen von ihrem KI-Assistenten akzeptieren. Ebenfalls 40 Prozent sind bereit KI zu nutzen, um ihre täglichen Einkaufsentscheidungen zu automatisieren und zu beschleunigen. Hier können Unternehmen ansetzen und insbesondere ältere Verbraucher mit pragmatischen KI-Lösungen unterstützen,

Entwicklung des Omnichannel: Die Social-Commerce-Revolution hat zur Weiterentwicklung des Omnichannel-Konsums geführt, was einen globalen Anstieg der Online-Verkäufe um 11,6 Prozent zur Folge hat. Gamification gewinnt ebenfalls an Bedeutung: 36 Prozent der Verbraucher geben an, dass sie aufgrund von In-App-Erlebnissen mehr für einen Einkauf ausgeben würden.

Hohe Rohstoffkosten: 60 Prozent der Befragten geben an, ihren Kauf von Snacks und Süßwaren einzuschränken, sollten die Preise in den nächsten drei Monaten weiter steigen oder auf hohem Niveau bleiben. Das ist der höchste Anteil an "Aussteigern" in allen untersuchten Kategorien. Laut Trading Economics sind Kakao (+128 Prozent), Kaffee (+43 Prozent) und Milch (+44 Prozent) sogenannte "heiße Rohstoffe", deren steigende Preise sich direkt auf den Absatz in den entsprechenden Produktkategorien auswirken.

Zentrale Trends, die die Ausgaben im Jahr 2025 prägen werden:

Die größte Sorge der Verbraucher bleiben die steigenden Lebensmittelpreise (33 Prozent), gefolgt von höheren Energiekosten (20 Prozent) und der Angst vor einer möglichen Rezession (19 Prozent). Der Klimawandel rangiert angesichts der zunehmenden Extremwetterereignisse weltweit mit 14 Prozent an vierter Stelle.

Verbraucher in Nordamerika sorgen sich am meisten um steigende Wohnkosten, während sich Verbraucher in Afrika, dem Nahen Osten und Europa die meisten Sorgen um globale Konflikte machen.

67 Prozent der weltweit befragten Verbraucher geben an, aufgrund günstigerer Preise wahrscheinlich zu einer anderen Marke zu wechseln oder neue Marken auszuprobieren.

Das Interesse an Eigenmarkenprodukten steigt weiter an, wobei 50 Prozent der Verbraucher mehr Eigenmarkenprodukte kaufen als jemals zuvor. Zudem geben 40 Prozent der Verbraucher weltweit an, dass sie zu einem Eigenmarkenprodukt wechseln würden, das ihnen schmeckt, selbst wenn es teurer ist.

Jeweils etwas mehr als ein Drittel der Konsumenten plant, die Ausgaben für nicht lebensnotwendige Dinge wie Restaurantbesuche (38 Prozent), Freizeitaktivitäten außer Haus (37 Prozent) und Lieferservice/Take-aways (36 Prozent) zu senken. Fast die Hälfte der Konsumenten plant jedoch, die Ausgaben für In-Home-Entertainment (48 Prozent) und soziale Zusammenkünfte (46 Prozent) im Jahr 2025 auf gleichem Niveau zu halten.

Verbraucher, die bewusst einkaufen, sind bereit, für Produkte mit Mehrwert höhere Preise bezahlen. So stieg beispielweise der Absatz von Premium-Smartphones und -Mobiltelefonen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2019 um 17 Prozent. Gleichzeitig ging der Absatz von preisgünstigen Modellen im gleichen Zeitraum um 32 Prozent zurück.

"In den letzten sechs Monaten haben wir eine deutliche Verschiebung von vorsichtigem hin zu bewusstem Konsum gesehen", sagt Lauren Fernandes, Vice President, Global Thought Leadership, NielsenIQ. "Die Verbraucher sind bereit, mehr auszugeben, handeln dabei aber sehr überlegt und planen ihre Ausgaben für 2025 bereits strategisch. Sie suchen bei jedem Kauf gezielt nach Mehrwert."

Über den Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025:

Der Mid-Year Consumer Outlook 2024 von NIQ bietet eine analytische Bewertung der Verbraucherstimmung, basierend auf einer globalen Präsenz von Consumer-Intelligence-Lösungen und dem Feedback von über 17.000 Online-Verbrauchern in 23 Ländern. Das Ziel: ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie sie derzeit über die Wirtschaftslage denken, was sie kaufen und warum. Die Umfrage wurde zwischen Juni und Juli 2024 durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie hier.

