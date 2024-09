Hamburg (ots) -PR-Verantwortliche werden häufig gebeten, kurze Reden zu schreiben, die andere halten. Wie baue ich eine prägnante Rede ohne Floskeln auf? Wie schaffe ich es, dass derjenige, der die Rede halten wird, das Publikum für sich gewinnen kann? Und wie wird künstliche Intelligenz das Redenschreiben verändern? Vera Klopprogge macht Sie in 90 Minuten in den Grundlagen des Redenschreibens fit.Termin: Mittwoch, 20. November 2024, 11:00 - 12:30 UhrMit einer Rede oder Ansprache in Erinnerung bleibenDas Firmenjubiläum naht, bei einer Eröffnung soll der Geschäftsführer ein Grußwort sprechen oder Ihre Chefin möchte in einer Videobotschaft Azubis zur bestandenen Prüfung gratulieren - Anlässe für kurze Reden gibt es viele. Häufig schreiben PR-Verantwortliche diese Reden für andere.In diesem Webinar erarbeiten wir die Struktur von kurzen Reden und wie Sie welche Stilmitttel zielgerichtet einsetzen. Sie werden fit im Storytelling und lernen, wie Sie garantiert auf langweilige Floskeln verzichten können. Sie erhalten praxiserprobte Tipps und Tricks, die Sie direkt anwenden können. Eine Diskussion um die Verwendung von ChatGPT und wie diese Technologie uns beim Redenschreiben unterstützen kann, rundet die WebSession ab.Programm:- Recherche zum Anlass- Für andere die richtigen Worte finden- Aufbau einer kurzen Rede- Rhetorische Stilmittel und Storytelling für unterhaltsame Grußworte- Wie ChatGPT das Redenschreiben verändert- Checkliste für die nächste Rede- Inspiration anhand von PraxisbeispielenDas Webinar richtet sich an alle, die sich mit der Aufgabe des Redenschreibens vertraut machen möchten.Referentin Vera Klopprogge hat über 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft - ihr Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Trainingselbständig.Eckdaten für das Online-Seminar Worte, die in Erinnerung bleiben - Einführung ins Redenschreiben- Termin: Mittwoch, 20. November 2024, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/worte-die-in-erinnerung-bleiben-einfuhrung-ins-redenschreiben-registrierung-951312821257?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5875858