Hamburg (ots) -Rund um die Entstehungsgeschichte der 1992er "Dangerous"-Welttournee zeigt MJ - Das Michael Jackson Musical ab dem 1. Dezember im Stage Theater an der Elbe in Hamburg einige der beliebtesten und meistverkauften Songs der Musikgeschichte überhaupt und geht über die einzigartigen Moves und den unverwechselbaren Sound des Stars weit hinaus - mit seltenen Einblicken in den Gemeinschaftsgeist und die schöpferische Kraft, die Michael Jackson zur Legende machten.Nach der kürzlichen Bekanntgabe von Musicalstar Benét Monteiro als Hauptdarsteller steht nun die gesamte Cast fest - ausnahmslos hoch talentierte Darstellerinnen und Darsteller:In weiteren Hauptrollen: DNPRI (Tito Jackson / Quincy Jones), Mario Gremlich (Dave), David Hughey (Rob / Joseph Jackson), Jay Karim Jonker (Cover MJ, Cover Michael), Jessica Mears (Kate / Katherine Jackson), Perci Moeketsi (Nick / Berry Gordy), OXA (MJ alternierend), Eve Rades (Rachel) und Pedro Reichert (Alejandro). Das Ensemble setzt sich zusammen aus William Baugh (Jermaine), Caleaf Henson (Randy), Lea-Katharina Krebs (Fan Girl, Cover Rachel), Adrianna Patlaszynska (L.A. Girl), Rafael Portela (Marlon), Prince Orji (Jackie), Roberto Vai (Fosse), Daniel Vliek (Astaire) und Zoë van Zadelhoff (Suzanne). Als Swings: Vic Anthony, Naomi Dundas, Timna Engelmayer, Gee'rald, OJ Lynch, Léo Maindron, Rob "Krucible" Marshall, Gyman Reeb und Noey Viereck.Komplettiert wird die Cast durch Prince Damien, den charismatischen Sänger und Sieger der 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Er wird im Ensemble und als Michael im jungen Erwachsenenalter zu sehen sein. Denn während die Titelrolle MJ, gespielt von Benét Monteiro, Michael Jackson als erwachsenen Künstler zeigt, gewährt Michael (Prince Damien) Einblicke in seine künstlerische Entwicklung während seiner Teenagerjahre und in seinen frühen Zwanzigern, in der er unter anderem zum Leadsänger von "The Jackson 5" wurde.Stage Entertainment Casting Director Ralf Schaedler: "Für die unterschiedlichen, fordernden Rollen haben wir aus Hunderten von Bewerbungen eine großartige internationale Cast zusammengestellt, die den hohen künstlerischen Ansprüchen der Show gerecht wird. Wir sind sehr stolz auf jedes einzelne Talent in dieser Cast."Auch die Kinderrollen sind besetzt - Die Castings dafür gehen aber laufend weiterFür die Rolle von Michael und seines Bruders Marlon als Kinder haben sich mittlerweile etwa ein Dutzend junger Talente qualifiziert und werden ab Dezember auf der großen Musicalbühne stehen. Für den laufenden Spielbetrieb werden aber permanent weitere Kinder gesucht."Wir freuen uns auf alle Kinder, die sich bei uns bewerben", so Jana Nagy, Künstlerische Leitung für Kinderdarstellende bei Stage Entertainment im Stage Theater an der Elbe. "Niemand muss ein Naturtalent sein, sondern wir achten vor allem auf Charakter und Entwicklungspotenzial. Niemand muss bereits als fertiger Popstar zu uns kommen!".Interessierte Kinder, die sich vorstellen können, die bekannten Lieder von "The Jackson 5", wie zum Beispiel "ABC" oder "I want you back" zu singen und ein richtiger Star zu sein, sind herzlich eingeladen, die regelmäßig stattfindenden und kostenlosen Workshops von Stage Entertainment zu besuchen. Für die jungen Rollen in der Show ist ein Mindestalter von sieben Jahren Voraussetzung. Wer dann noch großen Spaß am Tanzen und Singen hat, sollte sich unbedingt bei Jana Nagy und ihrem Team melden.Weitere Informationen unter kinder.casting@stage-entertainment.de.Über MJ - Das Michael Jackson MusicalDas von dem mit dem Tony Award® ausgezeichneten Regisseur und Choreographen Christopher Wheeldon und der zweifachen Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage inszenierte Bühnenspektakel bietet einen seltenen Einblick in den kreativen Geist und die Zusammenarbeit, die Jackson in den Status einer Legende katapultiert haben. Das Bühnenbild hat der mit einem Tony Award® und zweifachem Emmy Award® prämierte Derek McLane ("Moulin Rouge! Das Musical") entwickelt, das Lichtdesign die gefeierte sechsfache Tony Award® Gewinnerin Natasha Katz ("An American in Paris"). Das Kostümdesign stammt von Tony Award® und Emmy Award® Gewinner Paul Tazewell ("Hamilton"), Sound Design von Tony Award® und Olivier Award Preisträger Gareth Owen ("Come From Away"), Projection Design von Peter Nigrini, der zweimal für den Tony Award® nominiert war ("Dear Evan Hansen"), Haare und Perücken stammen vom zweifach Emmy Award nominierten Charles LaPointe ("The Color Purple"). Die Musical Supervision hat der mit dem Tony Award® nominierte David Holcenberg ("Matilda") verantwortet, der zusammen mit dem Tony Award® Gewinner Jason Michael Webb ("The Color Purple") auch Verantwortung für die Orchestrierungen und Arrangements trägt.Am 1. Dezember 2024 feiert das mit vier Tony Awards® ausgezeichnete Musical Deutschlandpremiere im Stage Theater an der Elbe in Hamburg. Der Vorverkauf läuft. Die Show, die derzeit im Neil Simon Theater am Broadway, im Prince Edward Theater im West End und auf einer Tournee durch Nordamerika läuft, hat weltweit bereits über zwei Millionen Tickets verkauft.Weitere Informationen zu MJ - Das Michael Jackson Musical:www.musicals.de/MJPressekontakt:Faktor 3 AG: f3-stage@faktor3.deStephan Jaekel, Director Communications Stage Entertainment: Stephan.Jaekel@stage-entertainment.comMichael Rohde, Director Product PR Stage Entertainment: Michael.Rohde@stage-entertainment.comOriginal-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5875900