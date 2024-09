Hamburg (ots) -Hans Georg Näder, der Eigentümer des Familienunternehmens Ottobock, ist überzeugt, dass viele Menschen nur aus Protest die AfD wählen. "Die Rechtsextremen profitieren davon, dass die Ampelregierung den Menschen zu wenig zuhört. Das macht mich wütend", so der Unternehmer. "Ich kann die AfD nicht für voll nehmen, Björn Höcke ist in meinen Augen eine Witzfigur", sagt Näder in der aktuellen Ausgabe von ZEIT für Unternehmer, dem Wirtschaftsmagazin der ZEIT.Auch an der FDP übt der 63-Jährige, nach eigenen Angaben selbst Mitglied der Partei, in dem Gespräch deutliche Kritik. Er habe dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner "eines Abends geschrieben, er solle die Koalition doch bitte sprengen", doch der sei "beratungsresistent". Weiter erklärt er: "Mit dem Hin und Her der Ampel werde ich nicht warm." Nun denke er darüber nach, aus der FDP auszutreten. "Julia Klöckner, die Bundesschatzmeisterin der CDU, wollte sich schon zum Essen mit mir verabreden", so Näder.ZEIT für Unternehmer ist das B2B-Magazin der ZEIT-Wirtschaftsredaktion über und für den deutschen Mittelstand. Das Magazin wird im Direktversand an mittelständische Unternehmen und Top-Führungskräfte in Deutschland vertrieben und kann hier (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzeitfuerx.de%2Funternehmer%2Fzeit-fuer-unternehmer-das-magazin-anmeldung%2F&data=05%7C02%7Cjana.kopp%40zeit.de%7Cd43031a14cd441145efa08dcde2a6be6%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638629520979956106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JgOUNoNUA2XYI5GOdYc1mDjGH6CAhvCSsL6llZKwrss%3D&reserved=0) abonniert werden.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5875920