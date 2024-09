Hamburg (ots) -Hans Georg Näder macht den "typisch deutschen Neid" für die Kritik am Umgang mit seinem Vermögen verantwortlich. "Sobald du eine Jacht besitzt, flippen die Deutschen aus", erklärt der Multimillionär und Eigentümer des Prothesenherstellers Ottobock im Interview mit ZEIT für Unternehmer, dem Wirtschaftsmagazin der ZEIT.In dem Gespräch verteidigt sich der 63-Jährige gegen den Vorwurf, er habe in der Vergangenheit mehr Geld aus seinem Unternehmen entnommen, als es Gewinne erwirtschaftete, um damit sein Privatleben zu finanzieren. "Erstens ist es legitim, wenn Familienunternehmer ihr Unternehmen transformieren", sagt Näder und betont seinen Plan, Ottobock an die Börse zu bringen. "Und zweitens blendet das aus, wie viele Millionen Euro wir in Deutschland in Innovation und Arbeitsplätze, aber auch in soziale Projekte gesteckt haben." Ottobock habe über Jahrzehnte Menschen geholfen und Steuern gezahlt.ZEIT für Unternehmer ist das B2B-Magazin der ZEIT-Wirtschaftsredaktion über und für den deutschen Mittelstand. Das Magazin wird im Direktversand an mittelständische Unternehmen und Top-Führungskräfte in Deutschland vertrieben und kann hier (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzeitfuerx.de%2Funternehmer%2Fzeit-fuer-unternehmer-das-magazin-anmeldung%2F&data=05%7C02%7Cjana.kopp%40zeit.de%7C2d73bce3020c4d1eb6dd08dcde2b8a52%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638629525810346888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6KdXYR8entRuIDSs2Q3mWImjWHS0kHMA2P1yx%2BWBQz0%3D&reserved=0) abonniert werden.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5875919