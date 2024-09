Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Sonstiges

Photon Energy betreibt FORVIAs erstes On-Site-PPA-Solarkraftwerk in Ungarn



30.09.2024 / 12:40 CET/CEST

Photon Energy betreibt FORVIAs erstes On-Site-PPA-Solarkraftwerk in Ungarn Im Rahmen des Stromabnahmevertrags (PPA) mit FORVIAs Clarion Hungary Electronics Kft. ("Clarion Hungary") hat Photon Energy auf dem Gelände des Kunden ein 658 kWp Photovoltaik-(PV)-Kraftwerk entwickelt, gebaut und wird es nun betreiben. Während der 20-jährigen Vertragslaufzeit soll das Kraftwerk 14,1 GWh Strom erzeugen.

Clarion Hungary, eine Tochtergesellschaft von FORVIA, dem siebtgrößten Automobiltechnologielieferanten weltweit, ist der Abnehmer für 100 % der vom Kraftwerk erzeugten Energie.

ENGIE Impact, das 2021 eine Partnerschaft mit FORVIA einging, katalysierte deren On-Site-Solar-PV-Rollout-Programm und fungierte als Projektmanagementbüro, um die Projektausführung zu standardisieren und zu beschleunigen. Amsterdam/Budapest - 30. September 2024 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine ungarische Tochtergesellschaft Photon New Energy Alfa Kft. den Bau eines PV-Kraftwerks mit einer Leistung von 658 kWp abgeschlossen und den Betrieb aufgenommen hat. Der Betrieb des Kraftwerks basiert auf einem 20-jährigen PPA mit Clarion Hungary, einer Tochtergesellschaft von FORVIA, dem siebtgrößten Automobiltechnologielieferanten der Welt. "Wir freuen uns, dass das Kraftwerk für FORVIA nun von Photon Energy mit Strom versorgt und betrieben wird und 100 % erneuerbaren, emissionsfreien Strom produziert. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Photon Energy, der unsere Präsenz auf dem ungarischen Markt weiter festigt und unser Dienstleistungsangebot für den Industriesektor erweitert. Mit der Bereitstellung dieser schlüsselfertigen PPA-Lösung vor Ort sind wir stolz darauf, FORVIA bei seinem Engagement zur Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks bei gleichzeitiger Erzielung langfristiger Energiekosteneinsparungen zu unterstützen", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. FORVIA arbeitete über zwei Jahre mit ENGIE Impact zusammen, um herauszufinden, welche Standorte das größte Potenzial für sein globales On-Site-Solar-PV-Programm haben. Das Programm, das mehr als 100 Standorte in 14 Ländern umfasst, wurde von ENGIE Impact entwickelt, um jährlich 30.000 Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden. Dies wurde durch die Standardisierung des Prozesses, die Bewältigung der Komplexität und den Aufbau von Beziehungen zu vertrauenswürdigen lokalen Entwicklern möglich. Es wird sowohl mit PPA- als auch mit PV-as-a-Service-Modellen umgesetzt. Als lokaler Entwickler in Ungarn hat Photon Energy eine optimale Lösung für Clarion Hungary entwickelt, das nach Fertigstellung des Kraftwerks der Abnehmer für 100 % der vom Kraftwerk erzeugten Energie sein wird. Im Rahmen des PPA hat Photon Energy das Kraftwerk entwickelt, gebaut und wird es betreiben. Die Anlage befindet sich auf dem Gelände der Produktionsstätte von Clarion Hungary in Nagykáta, etwa 80 km südöstlich von Budapest. Photon Energy wird in der Lage sein, die installierte Kapazität innerhalb der begrenzten Fläche zu maximieren, indem eine Ost/West-Montagestruktur verwendet wird, um potenziell über 20 % des jährlichen Stromverbrauchs des Standorts abzudecken. Dabei werden 1.248 monofaziale Module installiert, die während der Laufzeit des PPA etwa 14,1 GWh erzeugen und zu einer geschätzten Reduzierung der CO2e-Emissionen um 3.620 Tonnen beitragen werden. Als Teil seines eigenen Portfolios an PV-Kraftwerken besitzt und betreibt Photon Energy derzeit eine Gesamtkapazität von 51,8 MWp in Ungarn und erbringt O&M-Dienstleistungen (Betrieb und Wartung) für eine Gesamtkapazität von über 278 MWp ungarischer PV-Anlagen.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit Lösungen für erneuerbare Energien, sauberes Wasser und Umweltsanierung anbietet. Photon Energy und Lerta bieten umfassende Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Solarenergie und Energieflexibilität. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 140,3 MWp in ihrem eigenen Portfolio.Das Unternehmen entwickelt derzeit Projekte mit einer Gesamtkapazität von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 880 MWp weltweit an. Das virtuelle Kraftwerk von Photon Energy bündelt Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Photon Energy und Lerta verfügen über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW für 2024. Über Photon Water bietet die Gruppe Lösungen für die Wasseraufbereitung und -verwaltung an, und ihre Sanierungstechnologie entfernt PFAS und andere Schadstoffe aus Wasser und Boden. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf Xetra, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert.Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel.: +420 774 810 670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel.: +420 777 486 464

E-Mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



